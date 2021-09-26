Известный российский специалист Андрей Кобелев — о победах «Спартака» и «Зенита» в 9-м туре РПЛ.

— После победы над «Уфой» вновь пойдут разговоры о том, что «Спартак» выходит из кризиса?

— Мы почему-то все время судим по одной-двум играм. Сразу делаем выводы о том, что кризис преодолен. В принципе, считаю, что с таким составом красно-белые находятся примерно на том месте, где и должны находиться. Да, пока где-то недобрали очков. Но в итоге в пятерку-шестерку попасть должны.

— Сегодня «Спартак» сыграл так убедительно или больше стоит говорить об ошибках «Уфы»?

— «Уфа» все-таки не тот соперник, который может преподнести много сюрпризов. Второй мяч — грубейшая ошибка гостей, которые выходили из-под прессинга. Да и в эпизоде с голом Понсе защитники гостей расположились явно неправильно. Если «Спартак» хочет на что-то претендовать, то обязан выигрывать такие матчи.

— За девять туров поняли, в какой футбол хочет играть Руй Витория?

— Нет. Но здесь, наверное, нужно задавать вопросы не столько главному тренеру, сколько по составу команды. Все-таки не Витория набирал этих игроков. И теперь он отталкивается от того материала, который у него есть. Руй понял, что та схема, по которой он хотел играть, не работает. Ему приходится подстраиваться под игроков, что в общем-то сказывается и на результатах.

— Вы сказали, что с таким составом «Спартак» должен попадать в пятерку. Могут ли красно-белые побороться за медали?

— У москвичей в целом качественный состав. Но для 4-5-го места. Не выше.

— Что случилось с «Зенитом» в матче с «Крыльями»? Недооценка соперника или питерцы берегли силы на Лигу чемпионов?

— Мне показалось, что в первом тайме «Зенит» почему-то не включился по полной. Лишь пропустив мяч, питерцы начали действовать в условиях форс-мажора. Замены Семака в целом сработали. «Зенит» имел преимущество. При этом, возможно, игроки держали в голове предстоящий поединок против «Мальме». Наверное, где-то недооценили самарцев.

— А зря.

— «Крылья» — играющая команда. Мне нравится, что самарцы не отступают от своих принципов, пытаются гнуть свою линию. На них приятно смотреть. Но все-таки более высокое индивидуальное мастерство подопечных Семака сказалось.

— Как вам судейство?

— Мне кажется, все было чисто. Какие могут быть вопросы?

— По голу Дзюбы и пенальти.

— В эпизоде с голом была обоюдная борьба. Оба друг друга отталкивали — Дзюба и защитник. Шла борьба, в которой форвард оказался сильнее. Что касается пенальти, то там игрок «Крыльев» ударил Дзюбе по ноге. Все четко видно на повторах. Это фол. Мне кажется, это не те моменты, которые стоит обсуждать после такой игры.