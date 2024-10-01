«Локомотив»: от поздне-немецкого треша до лидерства в РПЛ. Полная перезагрузка за два года
После трети чемпионата «Локомотив» делит первое место с «Краснодаром» по набранным очкам.
Удивительно, как можно при серии разумных, профессиональных и честных действий полностью перезагрузить клуб за какие-то два года. Те, что прошли между полнейшим поздне-немецким трешем в «Локомотиве» Александра Плутника и Томаса Цорна, колонны циннбауэров, компперов или как их там — и командой здоровых людей, которая делит сегодня первое место.
В том же 10-м туре чемпионата-2022/23 тоже был матч «Спартак» — «Локомотив» (1:0, победный гол Александра Соболева), и я решил сравнить составы, чтобы конкретизировать масштаб перемен. У красно-белых из 11 игроков стартового состава в команде осталось восемь (кроме Георгия Джикии, Квинси Промеса и Соболева), из 15 футболистов, выходивших на поле, — 10 (еще минус Миха Мевля и арендованный Павел Мелешин, сразу начавший забивать за «Сочи»). А у «Локомотива» и из 11 начинавших, и 16 всего участвовавших в матче сейчас осталось всего четверо — Максим Ненахов, Дмитрий Баринов, Наир Тикнизян и Артем Карпукас. А вот остальной список — тут уж, извините, из-за его длины без имен: Худяков, Кузьмичев, Мампасси, Камано, Керк, Изидор, Педринью (старт), Митай, Антон Миранчук, Марадишвили, Игнатьев, Живоглядов (замены). Еще и в запасе Раконьяц...
Другая команда. Вообще. В 11-м туре «Локомотив» проиграет дома 2:4 «Уралу», в 12-м — в гостях «Сочи» 0:4 и опустится на 14-е место. После этого погонят Цорна и Циннбауэра. Еще через месяц придет Михаил Галактионов. Кстати, я уже забыл, кто был между ними. В том бардаке запомнить это было невозможно. Подписчики моего Telegram-канала подсказали — Андрей Федоров.
Когда позвали Галактионова, красно-зеленые были в зоне вылета. Вытаскивал их оттуда в том числе Артем Дзюба, о котором мы тоже вспоминаем применительно к «Локомотиву» как о ком-то уже довольно далеком. То есть перезагрузок за такой короткий срок было уже несколько — в конце сезона-2022/23 был во многом «Локо» Дзюбы, сезон-2023/24 — Максима Глушенкова.
Они пришли вместе как раз зимой с 22-го на 23-й — еще вместе с Ильей Лантратовым и Сергеем Пиняевым. И уже весной был запомнившийся суперкамбэк — 3:2 с 0:2 от «Краснодара» с 1+1 у Дзюбы и голом Глушенкова. Началось выздоровление и расчищение авгиевых конюшен. Но и в том матче было всего пятеро из тех, кто в команде сейчас.
В сжатые сроки проделана очень большая созидательная работа.
«Локомотиву» всего с двумя легионерами — центральными защитниками — может не хватить ресурса на борьбу за золото (а может и хватить, кто знает). Но на него стабильно приятно смотреть. Это одна из самых молодых команд, она в десяти матчах забила 25 мячей, больше всех в лиге. В ней засверкала звездочка 19-летнего Алексея Батракова, которая притягивает отдельное внимание.
И она идет футбольным путем. Видно, что люди, которые всем этим процессом управляют, работают на клуб, а не на свой карман. Они могут принимать те или иные неверные решения, но вряд ли хоть кто-то назовет их а) жуликами и б) непрофессионалами. И то и другое в условиях нашего футбола редко и важно. И несложно представить, какие усилия пришлось для этого приложить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1