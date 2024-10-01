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Сегодня, 12:00

«Локомотив»: от поздне-немецкого треша до лидерства в РПЛ. Полная перезагрузка за два года

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
Фото ФК «Локомотив»
Игорь Рабинер — о трансформации красно-зеленых.

После трети чемпионата «Локомотив» делит первое место с «Краснодаром» по набранным очкам.

Удивительно, как можно при серии разумных, профессиональных и честных действий полностью перезагрузить клуб за какие-то два года. Те, что прошли между полнейшим поздне-немецким трешем в «Локомотиве» Александра Плутника и Томаса Цорна, колонны циннбауэров, компперов или как их там — и командой здоровых людей, которая делит сегодня первое место.

В том же 10-м туре чемпионата-2022/23 тоже был матч «Спартак» — «Локомотив» (1:0, победный гол Александра Соболева), и я решил сравнить составы, чтобы конкретизировать масштаб перемен. У красно-белых из 11 игроков стартового состава в команде осталось восемь (кроме Георгия Джикии, Квинси Промеса и Соболева), из 15 футболистов, выходивших на поле, — 10 (еще минус Миха Мевля и арендованный Павел Мелешин, сразу начавший забивать за «Сочи»). А у «Локомотива» и из 11 начинавших, и 16 всего участвовавших в матче сейчас осталось всего четверо — Максим Ненахов, Дмитрий Баринов, Наир Тикнизян и Артем Карпукас. А вот остальной список — тут уж, извините, из-за его длины без имен: Худяков, Кузьмичев, Мампасси, Камано, Керк, Изидор, Педринью (старт), Митай, Антон Миранчук, Марадишвили, Игнатьев, Живоглядов (замены). Еще и в запасе Раконьяц...

Михаил Галактионов на&nbsp;тренировке &laquo;Локомотива&raquo;. Галактионов занялся в «Локомотиве» благотворительностью. Ему придется отвечать за провал немцев

Другая команда. Вообще. В 11-м туре «Локомотив» проиграет дома 2:4 «Уралу», в 12-м — в гостях «Сочи» 0:4 и опустится на 14-е место. После этого погонят Цорна и Циннбауэра. Еще через месяц придет Михаил Галактионов. Кстати, я уже забыл, кто был между ними. В том бардаке запомнить это было невозможно. Подписчики моего Telegram-канала подсказали — Андрей Федоров.

Когда позвали Галактионова, красно-зеленые были в зоне вылета. Вытаскивал их оттуда в том числе Артем Дзюба, о котором мы тоже вспоминаем применительно к «Локомотиву» как о ком-то уже довольно далеком. То есть перезагрузок за такой короткий срок было уже несколько — в конце сезона-2022/23 был во многом «Локо» Дзюбы, сезон-2023/24 — Максима Глушенкова.

Максим Глушенков и Сергей Пиняев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Они пришли вместе как раз зимой с 22-го на 23-й — еще вместе с Ильей Лантратовым и Сергеем Пиняевым. И уже весной был запомнившийся суперкамбэк — 3:2 с 0:2 от «Краснодара» с 1+1 у Дзюбы и голом Глушенкова. Началось выздоровление и расчищение авгиевых конюшен. Но и в том матче было всего пятеро из тех, кто в команде сейчас.

В сжатые сроки проделана очень большая созидательная работа.

Мурад Мусаев и Михаил Галактионов. Весной Мусаев и Галактионов были одними из самых критикуемых тренеров. А теперь они делят первое место!

«Локомотиву» всего с двумя легионерами — центральными защитниками — может не хватить ресурса на борьбу за золото (а может и хватить, кто знает). Но на него стабильно приятно смотреть. Это одна из самых молодых команд, она в десяти матчах забила 25 мячей, больше всех в лиге. В ней засверкала звездочка 19-летнего Алексея Батракова, которая притягивает отдельное внимание.

И она идет футбольным путем. Видно, что люди, которые всем этим процессом управляют, работают на клуб, а не на свой карман. Они могут принимать те или иные неверные решения, но вряд ли хоть кто-то назовет их а) жуликами и б) непрофессионалами. И то и другое в условиях нашего футбола редко и важно. И несложно представить, какие усилия пришлось для этого приложить.

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ФК Локомотив (Москва)
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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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