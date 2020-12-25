Подводим итоги выступления «быков» в первой части сезона и оцениваем их перспективы.

Сложно найти примеры, когда еще один из ведущих клубов РПЛ сталкивался бы с такими чудовищными кадровыми проблемами. Фактически эпидемия травм и коронавирус разделили летне-осенние матчи «Краснодара» на несколько частей. В первой из них, когда масштаб потерь не достиг угрожающих размеров, были исторический для клуба прорыв в групповой раунд Лиги чемпионов и удовлетворительные с поправкой на сложный календарь результаты в национальном первенстве.

До второй декады октября у «быков» скопилось три поражения: в Екатеринбурге и в Москве от «Локомотива» и «Динамо», но в целом ситуация находилась под контролем. Однако отрезок после оптимистичной ничьей с «Ренном» — почти нескончаемый кошмар. Пять поражений подряд и семь проигрышей в восьми матчах. Единственный успех — минимальный выигрыш у «Тамбова». И, как следствие, волна критики после падения на непривычно низкое десятое место.

В девяти случаях из десяти такие результаты должны были привести к отставке главного тренера. Даже сам Мурад Мусаев высказался на эту тему. «Если команде будет нужно, чтобы я ушел, уйду. Все так драматизируют, что у меня чувство, как будто я ограбил детский дом или кого-то убил. Это спорт, и каждый тренер когда-то будет отправлен в отставку. Если мне нужно будет уйти, я сделаю это с высоко поднятой головой», — заметил тренер после проигрыша «Зениту».

Однако у «быков» свой путь. Имею в виду глубокую вовлеченность во все процессы со стороны Сергея Галицкого. Кто-то считает это излишним и даже слабостью черно-зеленых, но в данном случае владелец имел четкое представление о сложившейся ситуации и причинах неудач. Отсюда — отсутствие резких шагов и полная поддержка тренера. А так как контакта с командой Мусаев не терял, то с возвращением лидеров вернулась и фирменная игра.

Переломный момент — игра с «Ренном», где были и комбинационные кружева, и характер, когда в результат требовалось вцепиться зубами. Судя по разгромам «Ротора» и «Локомотива», а также ничьей на «Стэмфорд Бридж», выход в плей-офф Лиги Европы избавил краснодарцев от комплекса неудач. Они словно сбросили с ног пудовые гири и пришли к промежуточному финишу с настраивающим на оптимистичный лад багажом. От седьмой строчки, на которой будет зимовать команда, всего три очка до идущего четвертым «Сочи» и пять — до замыкающего тройку «Спартака».

Главное сейчас — не успокоиться, поверив, что при наличии оптимального состава все будет, как в лучшие времена. Можно, конечно, порадоваться за Сперцяна и Сабуа, а также за клубную академию, но очевидно, что пока эти талантливые ребята не готовы к соперничеству со звездами «Челси» и «Севильи». А травмы, дисквалификации и болезни — процесс непредсказуемый. Просчитать это невозможно, и весной, в отличие от конкурентов, у «Краснодара» еще будут еврокубки.

С нагрузками и ограниченным временем на подготовку Мусаев справится. Благо у него есть опыт позапрошлого сезона, когда «Краснодар» прошел «Байер» и едва не выбил из турнира «Валенсию», а чемпионат завершил с бронзой. Важнее разобраться с составом, потому что к новому лимиту на легионеров сильно зависящий от своих высококлассных в большинстве своем иностранцев клуб оказался не до конца готов. Глядя на бесконечные ошибки Кайо, мало кто понимал, почему лишним иностранцем стал Спаич? Профильный защитник, который показал свой уровень, в том числе и в матчах Лиги Европы за «Фейеноорд» против ЦСКА.