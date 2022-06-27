Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 00:00

«Мы не будем мальчиками для битья в РПЛ». Лучший игрок сезона ФНЛ — о возвращении «Торпедо» в премьер-лигу

Читать «СЭ» в
Мухаммад Султонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Мухаммад Султонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Интервью Мухаммада Султонова.

Мухаммада Султонова признали лучшим игроком прошедшего сезона ФНЛ. 29-летний футболист из Таджикистана сыграл в лучшей лиге мира уже 248 матчей и даже дебютировал в РПЛ в составе «Ротора», но действительно раскрыть свой потенциал смог именно в «Торпедо». В 30 матчах полузащитник отметился 15 голами, а теперь готовится покорять премьер-лигу. Корреспондент «СЭ» приехал в Бронницы на сбор московской команды и пообщался с Мухаммадом об ожиданиях от сезона в РПЛ.

«Сборы в России и в Европе практически не отличаются»

— Расскажите про прошлый сезон. Успех был ожидаемым?

— Для клуба это не стало неожиданностью. Перед сезоном перед нами была поставлена задача — выйти в РПЛ. Самое главное, что мы сделали это.

Виталий Мешков, Сергей Иванов и&nbsp;Леонид Слуцкий. Один арбитр вывел «Торпедо» в РПЛ, другой едва не выкинул «Уфу» в ФНЛ. Судьи чудили в последний день турниров

— Что можете сказать о сборах? Обычно наши клубы уезжали летом куда-то в Австрию

Практически нет отличий. От Европы, может быть, отличается немного качеством полей, а так все то же самое. На сборах всегда большие нагрузки, легких сборов не бывает.

— Вы уже выходили в РПЛ с «Ротором», «Нижним Новгородом» и сейчас с «Торпедо».

— Но успел поиграть в РПЛ только с «Ротором». Сыграл шесть матчей, а в сентябре перешел в «Нижний», который тогда еще выступал в ФНЛ.

— Какие ожидания накануне предстоящего сезона?

— Хотелось бы хорошо подготовиться и сыграть достойно. Мы не хотим и не будем мальчиками для битья. Будем показывать все, что умеем. Для нас каждый соперник принципиальный. Будем настраиваться на каждый матч, как на последний.

Мухаммад Султонов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Мухаммад Султонов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Торпедо» традиционно играло в «Лужниках»

— Какие цели на сезон ставит перед командой руководство?

— Пока никаких разговоров на эту тему не было. Позже соберемся и будем разговаривать.

— Первый матч вы сыграете с «Сочи». Что можете сказать об этом сопернике?

— Их недавно принял Вадим Гаранин, который был в «Енисее». Это футбол «тики-така», когда команда постоянно с мячом и оказывает давление на чужой половине поля. Если они будут играть так же, как «Енисей», то мы знаем, как против них играть.

Виталий Мешков, Сергей Иванов и&nbsp;Леонид Слуцкий. Один арбитр вывел «Торпедо» в РПЛ, другой едва не выкинул «Уфу» в ФНЛ. Судьи чудили в последний день турниров

— Вы проведете сезон не на своем домашнем стадионе. Что думаете об этом?

— Ну, почему не на своем? «Торпедо» традиционно играло в «Лужниках». Можно сказать, что для болельщиков это второй дом. Мне самому еще не посчастливилось сыграть на «Восточке», только тренировался там. Понятно, что «Восточка» — дом для всех, кто причастен к «Торпедо», но пока такие реалии — идет реконструкция. Для нас главное — радовать болельщиков, где бы то ни было.

— Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Нижнего Новгорода». Вы были в команде под его руководством до перехода в «Торпедо». Как оцените его работу на посту главного тренера клуба?

— Оценивать деятельность тренера должны руководители клуба, это не моя прерогатива. Перед ним была поставлена задача остаться в РПЛ. Он ее выполнил. Я всегда говорил, что за любого тренера говорят его результаты. Поставленную задачу он выполнил.

Дмитрий Барулев

Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
Каких игроков ищут «Зенит», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» и зачем. Футбольный менеджер Александр Маньяков — о топ-клубах России на трансферном рынке
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Султонов назвал «Лужники» вторым домом для болельщиков «Торпедо»
Полузащитник «Торпедо» Султонов рассказал о целях команды в РПЛ
Полузащитник «Торпедо» Султонов — о сборах в Подмосковье: «Практически нет отличий от Европы»
Бистрович: «Сразу стало понятно, почему Федотову удалось добиться таких хороших результатов с «Сочи»
Кавазашвили — о Ларссоне: «Никто не знал, что он плюнет в душу»
Мостовой осудил Ларссона за слова о возможности не возвращаться в Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Как игрок Умяров — молодец. Но когда ты делаешь подлый поступок, а потом хвастаешься — это низко». Интервью Игоря Лещука
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости