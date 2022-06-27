«Мы не будем мальчиками для битья в РПЛ». Лучший игрок сезона ФНЛ — о возвращении «Торпедо» в премьер-лигу

Интервью Мухаммада Султонова.

Мухаммада Султонова признали лучшим игроком прошедшего сезона ФНЛ. 29-летний футболист из Таджикистана сыграл в лучшей лиге мира уже 248 матчей и даже дебютировал в РПЛ в составе «Ротора», но действительно раскрыть свой потенциал смог именно в «Торпедо». В 30 матчах полузащитник отметился 15 голами, а теперь готовится покорять премьер-лигу. Корреспондент «СЭ» приехал в Бронницы на сбор московской команды и пообщался с Мухаммадом об ожиданиях от сезона в РПЛ.

« Сборы в России и в Европе практически не отличаются »

— Расскажите про прошлый сезон. Успех был ожидаемым?

— Для клуба это не стало неожиданностью. Перед сезоном перед нами была поставлена задача — выйти в РПЛ. Самое главное, что мы сделали это.

— Что можете сказать о сборах? Обычно наши клубы уезжали летом куда-то в Австрию

— Практически нет отличий. От Европы, может быть, отличается немного качеством полей, а так все то же самое. На сборах всегда большие нагрузки, легких сборов не бывает.

— Вы уже выходили в РПЛ с «Ротором», «Нижним Новгородом» и сейчас с «Торпедо».

— Но успел поиграть в РПЛ только с «Ротором». Сыграл шесть матчей, а в сентябре перешел в «Нижний», который тогда еще выступал в ФНЛ.

— Какие ожидания накануне предстоящего сезона?

— Хотелось бы хорошо подготовиться и сыграть достойно. Мы не хотим и не будем мальчиками для битья. Будем показывать все, что умеем. Для нас каждый соперник принципиальный. Будем настраиваться на каждый матч, как на последний.

Мухаммад Султонов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Торпедо» традиционно играл о в «Лужниках»

— Какие цели на сезон ставит перед командой руководство?

— Пока никаких разговоров на эту тему не было. Позже соберемся и будем разговаривать.

— Первый матч вы сыграете с «Сочи». Что можете сказать об этом сопернике?

— Их недавно принял Вадим Гаранин, который был в «Енисее». Это футбол «тики-така», когда команда постоянно с мячом и оказывает давление на чужой половине поля. Если они будут играть так же, как «Енисей», то мы знаем, как против них играть.

— Вы проведете сезон не на своем домашнем стадионе. Что думаете об этом?

— Ну, почему не на своем? «Торпедо» традиционно играло в «Лужниках». Можно сказать, что для болельщиков это второй дом. Мне самому еще не посчастливилось сыграть на «Восточке», только тренировался там. Понятно, что «Восточка» — дом для всех, кто причастен к «Торпедо», но пока такие реалии — идет реконструкция. Для нас главное — радовать болельщиков, где бы то ни было.

— Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Нижнего Новгорода». Вы были в команде под его руководством до перехода в «Торпедо». Как оцените его работу на посту главного тренера клуба?

— Оценивать деятельность тренера должны руководители клуба, это не моя прерогатива. Перед ним была поставлена задача остаться в РПЛ. Он ее выполнил. Я всегда говорил, что за любого тренера говорят его результаты. Поставленную задачу он выполнил.

Дмитрий Барулев