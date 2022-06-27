«Мы не будем мальчиками для битья в РПЛ». Лучший игрок сезона ФНЛ — о возвращении «Торпедо» в премьер-лигу
Мухаммада Султонова признали лучшим игроком прошедшего сезона ФНЛ. 29-летний футболист из Таджикистана сыграл в лучшей лиге мира уже 248 матчей и даже дебютировал в РПЛ в составе «Ротора», но действительно раскрыть свой потенциал смог именно в «Торпедо». В 30 матчах полузащитник отметился 15 голами, а теперь готовится покорять премьер-лигу. Корреспондент «СЭ» приехал в Бронницы на сбор московской команды и пообщался с Мухаммадом об ожиданиях от сезона в РПЛ.
«Сборы в России и в Европе практически не отличаются»
— Расскажите про прошлый сезон. Успех был ожидаемым?
— Для клуба это не стало неожиданностью. Перед сезоном перед нами была поставлена задача — выйти в РПЛ. Самое главное, что мы сделали это.
— Что можете сказать о сборах? Обычно наши клубы уезжали летом куда-то в Австрию
— Практически нет отличий. От Европы, может быть, отличается немного качеством полей, а так все то же самое. На сборах всегда большие нагрузки, легких сборов не бывает.
— Вы уже выходили в РПЛ с «Ротором», «Нижним Новгородом» и сейчас с «Торпедо».
— Но успел поиграть в РПЛ только с «Ротором». Сыграл шесть матчей, а в сентябре перешел в «Нижний», который тогда еще выступал в ФНЛ.
— Какие ожидания накануне предстоящего сезона?
— Хотелось бы хорошо подготовиться и сыграть достойно. Мы не хотим и не будем мальчиками для битья. Будем показывать все, что умеем. Для нас каждый соперник принципиальный. Будем настраиваться на каждый матч, как на последний.
«Торпедо» традиционно играло в «Лужниках»
— Какие цели на сезон ставит перед командой руководство?
— Пока никаких разговоров на эту тему не было. Позже соберемся и будем разговаривать.
— Первый матч вы сыграете с «Сочи». Что можете сказать об этом сопернике?
— Их недавно принял Вадим Гаранин, который был в «Енисее». Это футбол «тики-така», когда команда постоянно с мячом и оказывает давление на чужой половине поля. Если они будут играть так же, как «Енисей», то мы знаем, как против них играть.
— Вы проведете сезон не на своем домашнем стадионе. Что думаете об этом?
— Ну, почему не на своем? «Торпедо» традиционно играло в «Лужниках». Можно сказать, что для болельщиков это второй дом. Мне самому еще не посчастливилось сыграть на «Восточке», только тренировался там. Понятно, что «Восточка» — дом для всех, кто причастен к «Торпедо», но пока такие реалии — идет реконструкция. Для нас главное — радовать болельщиков, где бы то ни было.
— Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Нижнего Новгорода». Вы были в команде под его руководством до перехода в «Торпедо». Как оцените его работу на посту главного тренера клуба?
— Оценивать деятельность тренера должны руководители клуба, это не моя прерогатива. Перед ним была поставлена задача остаться в РПЛ. Он ее выполнил. Я всегда говорил, что за любого тренера говорят его результаты. Поставленную задачу он выполнил.
Дмитрий Барулев
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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