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«Позвонил Гинер: «Есть предложение от «Зенита». Если хочешь — можем отпустить». Истории от Игнашевича

Отдел футбола «СЭ»
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Сергей Игнашевич
Сергей Игнашевич.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
В 44-й день рождения знаменитого защитника вспоминаем его яркое интервью конца нулевых.

Сергей Игнашевич — один из лучших защитников в истории нашего футбола. Шестикратный чемпион страны. Семикратный обладатель Кубка России. Обладатель Кубка УЕФА-2005. Бронзовый призер Евро-2008. Рекордсмен сборной России по количеству проведенных матчей (126). Заслуженный мастер спорта.

В игровые времена он очень редко давал интервью. В 2009-м сделал исключение для «СЭ», став героем «Разговора по пятницам». И откровенно высказался на самые горячие темы той поры — почему перестал быть капитаном ЦСКА, из-за чего испортились отношения с Валерием Газзаевым и как чуть не ушел в «Зенит».

«Что вы на меня кричите, как собака?!»

Артист Лев Дуров рассказывал, что лишь раз на съемочной площадке нахамил режиссеру. Вы на тренера огрызались?

 Дважды такое было. Потом жалел, что сорвался. В 2002-м играли с «Динамо». Я подключился вперед, упал, а мне на колено рухнул Виталий Гришин. Была дикая боль — я даже не видел, что пошла атака на наши ворота. А Семин выскочил на бровку и начал меня поливать: «Игнашевич, встал и побежал назад!» Я не выдержал — вскочил и стал орать на него.

 
Сергей Игнашевич. Большое интервью Сергея Игнашевича. Первое после ухода из «Торпедо»

А второй случай?

— Это с Газзаевым — в 2007-м. Вагнер и Жо уехали в сборную, забивать было некому. Пять матчей не могли ничего сделать. Газзаев потихонечку покрикивал уже на нас, игроков обороны. И вот проигрываем в Самаре 0:1, последний в матче штрафной — я бить не решился. Сделал навес. «Крылья» вынесли мяч, и больше у нас шансов забить не было. В раздевалке Газзаев рассказал, какой я футболист.

Вы ответили?

— Взорвался: «Что вы на меня кричите, как собака?!» Газзаев опешил: «Я смотрю, вы повзрослели...» Моментально сник, молча отправился в автобус.

Оштрафовал?

— Нет. Но я заметил, что отношение тренера изменилось.

Сергей Игнашевич с Кубком России
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Когда вы в Газзаеве разочаровались?

— Я в нем разочаровался как в человеке — но не как в тренере. Газзаеву многим обязан. С ним выиграл Кубок УЕФА, был капитаном потрясающей команды. У нас были отношения, о которых могут только мечтать тренер и футболист. Понимали друг друга с полуслова. А потом все исчезло. И работа с Газзаевым превратилась в мучение.

То есть?

— Знаете, с чего начались наши сборы в 2008-м? Газзаев изрек с порога: «Здравствуйте. Хотел бы поздравить всех с Новым годом. В прошлом сезоне мы нашутились — в этом будем работать...» Не представляю, с чем сравнить те тренировки. Помимо нагрузок оказался колоссальный психологический пресс — мы просто не понимали, за что с нами так? На тренировках нельзя было шутить, разговаривать. Газзаев достал свои конспекты середины 90-х, когда выигрывал с «Аланией»: «Эта работа приносила результат. Мы снизили требования, за что и поплатились. Но теперь все будет по-старому...» Большинство игроков ЦСКА сразу стали искать себе агентов, чтобы при первой возможности сменить команду.

 
Сергей Игнашевич. «В России история «Аталанты» практически невозможна». Игнашевич — о результатах «Торпедо» и сложностях ФНЛ

Ваши отношения с Газзаевым уже были испорчены?

— Да, еще раньше. В 2007-м, потеряв все шансы в Лиге, мы играли с «Фенербахче» в Турции. Перед этим на греческом сборе приключилась история с бразильцами. Рамон застрял дома. Жо, всех обманув, назначил свадьбу на день игры. А Вагнер заявил: «В следующем году все увидят нового Вагнера. Но сейчас я сердцем не с командой, не вижу смысла играть».

Лихо.

— После матча я сказал Газзаеву: «Бразильцам все сходит с рук». — «Почему считаешь, что я в этом виноват?» — «Так вы же главный тренер!» Пообщались по-мужски, но корректно. Со временем понял, что этот разговор мне не простили. Вскоре позвонил Гинер: «Есть предложение от «Зенита». Если хочешь — можем отпустить».

Почему не согласились?

— Не видел смысла переходить в российскую команду. Сказал Гинеру, что после чемпионата Европы постараюсь уехать за границу. Не сложилось. Хотя в последние два дня дозаявок готов был подписаться на самые безумные варианты — лишь бы не оставаться в ЦСКА на вторую половину сезона.

Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Валерий Газзаев
Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич и Валерий Газзаев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Иваныч, не тратьте силы. Буду разговаривать только с Газзаевым»

Когда произошла знаменитая история с украденными весами?

— Там же, на сборах. Когда взвешивание было перед каждой тренировкой, мы воспринимали нормально. Но нас будили в 9 утра в выходной только ради этого! Тормошили наутро после игр, хотя ребята не могли заснуть до двух часов ночи.

Ну и зачем?

— Вопрос не ко мне. Все понимали, что взвешивание устраивали специально для Карвалью. И мы просили тренера об одном — чтобы дал выспаться в выходные, перенес взвешивание на пару часов, ближе к обеду. Никакой реакции. Команда выла. Как капитан я должен был что-то предпринимать. Однажды после игры, накануне выходного, мы сидели с ребятами — и я сказал: «Если завтра опять разбудят рано, весов не будет. И закрываем тему».

Ваша была идея? Или главного армейского затейника Василия Березуцкого?

— Моя. Василий молча пожал руку, когда я объявил. Наутро, как и обещал, взял напольные весы и заперся в своем номере.

К вам ломились?

— Да, второй тренер Латыш. Он долго колотил в дверь. Я ответил: «Иваныч, не тратьте силы. Буду разговаривать только с Газзаевым».

Объяснились?

— Да, все рассказал. Что, зачем и почему. Газзаев насупился: «А если футболисты не захотят выйти на тренировку — что, не выйдут?» «Наверное, — говорю, — не выйдут. Если не захотят». Газзаев отвечает: «Я тебя понял. Иди». Смотрю на него — какая-то детская обида. «А что вы поняли, Валерий Георгиевич?» — «Все понял. Ступай». Через десять минут собрание, Газзаев заявляет: «Игнашевич лишен капитанской повязки, оштрафован». Помолчал и добавил: «Можешь уезжать из команды, не хочу тебя видеть».

 
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За вас вступилась команда?

— Все собрались у меня в номере. Дуду сказал: «Если уедешь, тоже соберем вещи». Потом слышу: мы пойдем и обо всем с Газзаевым договоримся. И действительно пошли. Меня оставили в ЦСКА, но ситуация коренным образом изменилась. Отныне во всем был виноват один Игнашевич.

Штраф вам отменили?

— Вернулись со сборов в Прощеное воскресенье. Газзаев обронил: «Всех прощаю, штрафы отменяю».

Переживали, что лишились капитанской повязки?

— На том же сборе были матчи, когда основа выходила во втором тайме. Кто надевал повязку сразу, тот и оставался капитаном до конца матча. Это обычная практика. Как правило, повязка была у Акинфеева, который играл оба тайма. Затем прозвучали слова Газзаева о Прощеном воскресенье — подумал, что сезон начну капитаном. Пока в первом туре не увидел, что команду выводит Акинфеев. Я был в шоке.

С Гинером беседовали?

— Позже, в мае. Гинер сказал: «Я считаю, Газзаев в той ситуации неправ». Разговор состоялся после эпизода в Грозном, когда меня не поставили на игру. Опять из-за весов. Хотя у меня никогда не было проблем с лишними килограммами.

Что стряслось?

— Обычно на выезде селимся поодиночке, а здесь жили по два человека. Матч рано, в 14.00, нас разбудили за четверть часа до выезда на обед. Мы с Алдошей еле успели собраться, на взвешивание времени уже не было. Помчались в автобус, зная педантичность тренера. Да и взвешивание в день игры — чисто символическое. Сидим ждем — вдруг влетает Газзаев: «Что вы из меня идиота делаете?!» Ему показалось, что мы это специально. И снял с игры обоих.

 
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Почему Газзаев надолго не усадил вас на лавку?

— Потому что я приносил пользу. Тренер он все-таки сильный. Хватило хладнокровия не пускаться в открытую войну, где надо доставать ножи.

Как же ЦСКА при таких отношениях с тренером бесподобно играл во второй половине сезона?

— В июле Гинер приехал в Ватутинки и сообщил, что Газзаев в конце года уйдет. После этого тренировки стали проходить намного спокойнее. И Газзаев стал проще ко всему относиться, и мы. Появились раскованность, смех. Посмотрев Евро-2008, тренер перешел на схему с четырьмя защитниками — это тоже повлияло.

Как Газзаев попрощался с командой?

— Сыграли с «Нанси», он зашел в раздевалку, пожал руку Вагнеру и сказал, что тот — «настоящий мужчина». Обвел глазами нас: «Спасибо за годы, которые я провел в команде. До свидания».

Валерий Газзаев и Сергей Игнашевич
Валерий Газзаев и Сергей Игнашевич.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«У Газзаева перенял многое. Сам не ожидал»

Прошло 14 лет. За это время Игнашевич закончил карьеру игрока и сам стал тренером. Если с «Торпедо» у него не получилось, то «Балтику» минувшей весной вывел в премьер-лигу.

Ну а в апреле 2021-го вскоре после ухода из «Торпедо» Игнашевич дал большое интервью обозревателю «СЭ» Александру Кружкову. Когда зашла речь о Газзаеве и ЦСКА, выяснилось — на громкие события тех лет Сергей Николаевич смотрит уже под другим углом...

— Недавно вы обронили в интервью: «У Валерия Газзаева взял больше, чем у остальных тренеров». Вот бы не подумал.

— Да я и сам не ожидал. Но, оглядываясь назад, понимаю, насколько эффективно он работал. Сейчас в тренировочном процессе часто от этого опыта отталкиваюсь.

— Что конкретно переняли?

— Не все, конечно. Но многое. Механизмы управления командой. Умение мотивировать игроков. Схему с тремя центральными защитниками. Требования к позициям — и атакующей группе, и оборонительной...

— В бассейне заставляете игроков сидеть под водой, задержав дыхание?

— Нет. В ЦСКА это упражнение я уже не застал.

 
Суббота. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пенальти - 3:4. Сергей ИГНАШЕВИЧ. Сергей Игнашевич: прощание защитника отечества

— А ежедневные взвешивания практикуете?

— В «Торпедо» они бывали исключительно на сборах — в первую неделю после возвращения команды из отпуска. В дальнейшем полагался на профессионализм футболистов. Никто не подводил.

— Знаменитая история — в 2008-м на сборе ЦСКА вы спрятали весы, и Газзаев лишил вас капитанской повязки. Сегодня на месте Валерия Георгиевича поступили бы так же?

— Я бы постарался не доводить ситуацию до крайности. Может, заблуждаюсь, но, мне кажется, нашел бы компромисс с игроком.

— Тогда вы были неправы?

— Безусловно. Не должен футболист так себя вести. Впрочем, уже до того момента, как забрал весы, многое было сделано неправильно. А мои попытки поговорить с тренером, объяснить свою позицию ни к чему не привели. К сожалению.

Сергей Игнашевич
Футбол
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ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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