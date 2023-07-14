Певица с украинскими корнями: как выглядит девушка Хесуса Медины

Наташа Солей — избранница новичка красно-белых.

Переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак» — один из главных и самых резонансных трансферов РПЛ этого лета. Парагваец присоединился к армейскому клубу в прошлом году, а адаптироваться к новой жизни в России ему помогает его очаровательная девушка Наташа Солей. Вместе с ней игрок гуляет по улицам Москвы и посещает столичные рестораны.

Медина говорил, что собирается выучить русский язык, и тут как раз могли бы пригодиться знания семьи его второй половинки, ведь ее мама, бабушка и дедушка родом с Украины. Девушка родилась в Парагвае, куда переехали ее предки, поэтому сама Наташа язык знает довольно плохо и тоже хочет понемногу его изучать. Позднее парагваец признался, что русский язык для него очень сложный и во время тренировок ему с партнерами по команде помогает общаться переводчик.

Несмотря на не очень хорошее знание языка, Наташа удивила российских болельщиков, сняв несколько видео, на которых вспоминает русские слова и фразы. «Мама. Тато. Я хочу, я не хочу. Шо ты, пьяный? Шо ты, дурная?» — сказала девушка на смеси украинского и русского языков, чем можно объяснить ударение на первый слог в слове «хочу».

Наташа — певица, модель и блогер. Ее новый хит Sin Despedida набрал уже 147 тысяч просмотров на YouTube. Судя по ее соцсетям, девушка много путешествует и любит устраивать модные фотосессии.

В России пара активно изучает культуру, гуляет по улицам Москвы, пробует новые блюда в ресторанах, а Наташа даже сходила в русскую баню.

Источник фото: соцсети Наташи Солей