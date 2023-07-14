Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

Певица с украинскими корнями: как выглядит девушка Хесуса Медины

Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хесус Медина со своей девушкой Наташей Солей
Хесус Медина со своей девушкой Наташей Солей.
Фото Соцсети
Наташа Солей — избранница новичка красно-белых.

Переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак» — один из главных и самых резонансных трансферов РПЛ этого лета. Парагваец присоединился к армейскому клубу в прошлом году, а адаптироваться к новой жизни в России ему помогает его очаровательная девушка Наташа Солей. Вместе с ней игрок гуляет по улицам Москвы и посещает столичные рестораны.

Хесус Медина со своей девушкой Наташей Солей

Медина говорил, что собирается выучить русский язык, и тут как раз могли бы пригодиться знания семьи его второй половинки, ведь ее мама, бабушка и дедушка родом с Украины. Девушка родилась в Парагвае, куда переехали ее предки, поэтому сама Наташа язык знает довольно плохо и тоже хочет понемногу его изучать. Позднее парагваец признался, что русский язык для него очень сложный и во время тренировок ему с партнерами по команде помогает общаться переводчик.

Несмотря на не очень хорошее знание языка, Наташа удивила российских болельщиков, сняв несколько видео, на которых вспоминает русские слова и фразы. «Мама. Тато. Я хочу, я не хочу. Шо ты, пьяный? Шо ты, дурная?» — сказала девушка на смеси украинского и русского языков, чем можно объяснить ударение на первый слог в слове «хочу».

Девушка футболиста Хесуса Медины Наташа Солей
Хесус Медина со своей девушкой Наташей Солей

Наташа — певица, модель и блогер. Ее новый хит Sin Despedida набрал уже 147 тысяч просмотров на YouTube. Судя по ее соцсетям, девушка много путешествует и любит устраивать модные фотосессии.

Девушка футболиста Хесуса Медины Наташа Солей
Девушка футболиста Хесуса Медины Наташа Солей
Девушка футболиста Хесуса Медины Наташа Солей

В России пара активно изучает культуру, гуляет по улицам Москвы, пробует новые блюда в ресторанах, а Наташа даже сходила в русскую баню.

Наташа Солей в русской бане

Источник фото: соцсети Наташи Солей

Хесус Медина
Фото
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК не пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду-2024 в установленную дату 26 июля
«Вашингтон» никогда не был приоритетом для Мичкова на драфте. Почему это не должно удивлять и шокировать
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Соболев говорил мне: «Серега, все будет нормально!» А через 7 минут показал тот жест Роше...» Честное интервью Карасева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости