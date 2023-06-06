Самошников — лучший игрок сезона. Будущее Дзагоева. Что делать Игнашевичу? Тупик «Арсенала»

Итоги сезона в первой лиге «СЭ» подвел с бывшим тренером «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Федором Щербаченко.

Самошников — очень большая потеря для «Рубина»

— На сколько процентов нужно обновлять составы «Рубину» и «Балтике», чтобы остаться в РПЛ?

— Однозначно на 50 процентов. Что я имею в виду? Надо оставить костяк, хотя кто-то, наверное, уйдет на второй план. Но нужны еще более опытные и более качественные исполнители, которые могли бы стать лидерами раздевалки. Это прежде всего касается Калининграда. Необходимы не только игроки с российским паспортом, но и легионеры. Наверное, стоит поискать новичков на Балканах, в Латинской Америке, Африке. Эти рынки для нас сейчас открыты.

— Останутся ли в «Рубине» Юрий Дюпин (есть информация, что Казань нацелилась на Ивана Ломаева из «Крыльев Советов»), Алан Дзагоев и Олег Иванов?

— С учетом того, что Алан нередко получал травмы, а Олег нечасто выходил в стартовом составе, не исключаю, что «Рубин» с ними расстанется либо предложит этим игрокам краткосрочные контракты. Возможно, клуб захочет сохранить статусных футболистов для поддержания своего имиджа. Но объективно в физическом плане, мне кажется, и Дзагоеву, и Иванову будет непросто в РПЛ. Что касается приобретения Ломаева, то Иван, безусловно, яркий голкипер, но ему еще не хватает стабильности, иногда он слишком эмоционален. Посмотрим. Может быть, стоит оставить опытного Дюпина, который не горит желанием покидать «Рубин», и пригласить молодого Ломаева. А там уже конкуренция между ними все расставит по своим местам. Здесь важен исключительно спортивный принцип. А не так, что если, допустим, Ломаев приходит, то он автоматически становится первым номером.

— Уход Ильи Самошникова в «Локомотив» станет для «Рубина» невосполнимой потерей?

— В футболе часто говорят, что незаменимых игроков нет. Но вот в отношении Самошникова это выражение не так-то просто применить. Именно его я назову лучшим игроком всего сезона в первой лиге. На длинной дистанции Илья был очень стабилен. Самошников в каждой игре проделывал огромный объем работы, его результативные действия решали исходы встреч против конкурентов, он постоянно нагнетал на своем фланге. Но что поделать... Если у Ильи есть предложение от «Локомотива», «Рубину» крайне сложно будет его удержать. Конечно, это очень серьезная потеря для казанцев.

Илья Самошников. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Самая проблемная позиция в «Балтике»? Что нужно прежде всего укреплять Игнашевичу?

— «Балтике» не хватает скоростных и индивидуально сильных футболистов. Игнашевичу недостает исполнителей, которые могут придержать мяч, изменить вектор атаки, пуститься в успешный дриблинг, разобраться один в один. Сергей Николаевич играет по схеме с тремя центральными защитниками. В этой модели очень важна роль латералей. Думаю, что калининградцы летом укрепят именно эти позиции. В РПЛ «Балтике», наверное, нужны более быстрые фланги — крайние защитники уровня Самошникова, который, как я заметил выше, дает очень большой объем и весьма эффективен впереди. Кроме того, калининградцам не помешает разноплановый нападающий. Все-таки Мусаев и Гузина действуют в схожей манере. Необходимо укрепить центральную ось — нужны еще один защитник с опытом выступлений в РПЛ и игрок в середину поля, который может стабильно разгонять атаки.

— Какие шансы в стыках у «Енисея» и «Родины» против «Факела» и «Пари НН» соответственно?

— Здесь я, пожалуй, не буду оригинален. В процентном соотношении где-то 60 на 40 в пользу команд РПЛ. Объективно «Факел» и «Пари НН» посильнее своих соперников. Но сюрпризов в футболе никто не отменял.

«Родина» — открытие сезона, жаль «Волгу» и «Краснодар-2»

— Команда — открытие ФНЛ в этом сезоне?

— «Родина». Команда только-только поднялась из второй лиги — и сразу стыки. Серьезное достижение. Осенью подопечные Дмитрия Парфенова находились в зоне вылета, однако зимой здорово укрепились. Калмыков, Султонов, Фищенко, Плиев — все это фигуры для ФНЛ. Тренерскому штабу удалось быстро вписать их в свою игру. Весной «Родина» потерпела лишь два поражения. При этом сыграла вничью в Калининграде, победила в манеже «Енисей», одолела крепкое махачкалинское «Динамо», разгромила «Нефтехимик».

— Лучший тренер сезона?

— Назову двоих. Сергей Игнашевич здорово сработал на длинной дистанции. Рашид Рахимов показал с «Рубином» феноменальный результат на коротком отрезке — семь побед и ничья в восьми играх! Казань в итоге обошла «Балтику» и выиграла турнир.

Если говорить об играющем тренере, то это Анзор Саная. Первую часть сезона он выступал за «Енисей». Забил важные голы. Зимой ненадолго покинул клуб, а потом вернулся уже в качестве тренера. Необычная история. Но этот ход руководства «Енисея» с возвращением Санаи уже в другом статусе сработал. Анзор сыграл большую роль в сплочении коллектива, вместе с Алексеем Иваховым перевернул ситуацию.

— Команда-разочарование?

— Тульский «Арсенал». При таком бюджете занять 13-е место... Комментарии излишни. Даже смена тренера не помогла зимой. Больших качественных изменений в игре не произошло. Был отрезок, когда показалось, что Тула соберется и попадет в стыки, но внутренний раздрай сыграл свою роль. Будущее «Арсенала»? Сначала надо, конечно, закрыть долги перед футболистами и тренерами. Очень сложно распутать этот клубок... Пока неясно, кто будет президентом клуба, останется ли Гурам Аджоев. У Сторожука и ряда игроков еще год действуют контракты. Сейчас я даже не понимаю, как в клубе разрулят эту историю. Все в тумане. Ситуация просто аховая!

— Кого из вылетевших команд вам жаль?

— «Волгу». Сергей Жуков принял команду, которая уже находилась в сложнейшем положении. Тем не менее ему удалось оживить ульяновцев. Они не выглядели мальчиками для битья, при нем лишь однажды проиграли крупно. При этом победили «Аланию», отобрали очки у Тулы и Ярославля, очень достойно смотрелись против «Балтики».

Жаль мне и «Краснодар-2». Самобытная команда, много интересных мальчишек, на которых будет сейчас спрос в ФНЛ. Увы, «бычки» провалили осень, зато какой финиш сезона выдали! Разгромили «Велес», «Волгарь» и «Шинник». Очень надеюсь, что уже в следующем году «Краснодар-2» вернется в первую лигу. Такие команды не должны исчезать.

Сергей Игнашевич. Фото ФК «Балтика»

Волков, Пуцко, Гаглоев, Мусаев

— Давайте составим символическую сборную сезона.

— За основу берем схему 4-4-2. На некоторые позиции у меня нет одного стопроцентного кандидата. Поэтому предлагаю их продублировать. Первым номером я сделаю Сергея Волкова из «Акрона». Он не только в одиночку порой вытаскивал матчи в ФНЛ, но и здорово проявил себя в Кубке России. Но я бы отметил и Евгения Латышонка из «Балтики». Если осенью у калининградцев не было железного первого номера, то во второй части сезона Латышонок доказал свою состоятельность, подтащив команду к РПЛ.

— Фланги обороны?

— Здесь для меня все очевидно. Это представители «Рубина» — Самошников и Кабутов. Фланги казанцев работали очень здорово в минувшем сезоне.

— Центр защиты?

— Александр Пуцко из «Балтики» и Константин Плиев из «Алании». Но первым запасным я бы включил еще одного игрока из Калининграда — Александра Осипова.

— Средняя линия?

— Здесь для меня сложный выбор. Пять кандидатов на четыре позиции. Ну давайте так. Слева — аксакал лиги, легенда «КАМАЗа» Гаглоев. Александр не стареет и вновь выдал сильный сезон. 16 баллов по системе «гол плюс пас» — яркое тому подтверждение. Пример для молодежи. Опорную зону отдам на откуп капитану «Балтики» Яну Казаеву — определяющий игрок в системе Игнашевича. Чуть выше поставим Зотова. Александр — мозг «Рубина», разгонял атаки, отвечал за креатив, отдал девять результативных передач. Нельзя не включить в символическую сборную Нури Абдокова. Яркий парень из «Кубани». Весной 22-летний атакующий хавбек краснодарцев забивал в пяти матчах кряду. Нестандартный футболист, взрывной. Думаю, сейчас на него будет спрос в РПЛ. Ну и нельзя обойти вниманием игру одного из лидеров «Енисея» Никиты Глушкова. Классных футболистов отличает то, что они находят в себе силы решать исходы встреч на финише сезона. Глушков забивал в последних трех играх (с «Волгой» в последнем туре он остался в запасе, его поберегли к стыкам).

— И, наконец, атака.

— Здесь в первую очередь дадим дорогу молодым. Калининградец Тамерлан Мусаев, который в результате голосования на сайте ФНЛ был признан лучшим игроком сезона, и Иван Тимошенко из «Родины», поделивший с легионером «Балтики» Гедеоном Гузиной первое место в списке бомбардиров. Но как быть с Гиоргобиани из «Алании»? Весной Николай выдал просто сумасшедший отрезок, забивая голы-шедевры!

Итак, вот что получилось: Волков (Латышонок) — Кабутов, Плиев, Пуцко (Осипов), Самошников — Абдоков, Казаев, Зотов, Гаглоев (Глушков) — Мусаев (Гиоргобиани), Тимошенко (Гузина).

Но я бы составил еще одну символическую сборную, состоящую из менеджеров, членов административного и медицинского штабов.

— Давайте.

— Генеральный директор — Алексей Ивахов из «Енисея». Он совмещал должности гендира, главного тренера, курировал селекцию. Взвалил на себя огромный объем работы. Красноярск в какой-то момент потряхивало из-за смены тренеров, но Ивахову вместе с Анзором Санаей удалось удержать команду на плаву. «Енисей» — в стыках!

Спортивный директор — Исмаил Ибрагимов из «Балтики». Здорово сработал перед стартом сезона. Никто не знал Гузину, но человек приехал из чемпионата Словении и произвел настоящий фурор осенью.

Теперь о медицинском штабе. Среди докторов я бы выделил Михаила Бутовского из «Рубина» и Руслана Засиева из «Балтики». В целом медицинские штабы этих клубов готовы работать на самом высоком уровне.

Не могу не включить в этот список массажиста калининградцев Игоря Ракова, которого знают в футбольном сообществе как высококлассного специалиста. Были случаи, когда он помогал игрокам из других команд. В частности, в этом сезоне «КАМАЗ» играл в Калининграде, и Раков решил проблемы лидера челнинцев Гаглоева. Интересный факт. Он раньше работал судьей. Когда на сборах не хватает арбитров, Игорь выходит и судит (смеется). Администратор нашей сборной — Дмитрий Юд из «Енисея». У него у самого тройня, и к футболистам красноярцев он относится так же тепло. Начальник команды — Евгений Буда, который уже много лет работает в «Балтике».