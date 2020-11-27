«Я не Марадона, а обычный футболист по фамилии Тихонов». Как Романцев расставался с легендой

История кумира спартаковских болельщиков

20 лет назад, осенью 2000 года, после поражения в Лиге чемпионов от мадридского «Реала» (0:1) главный тренер «Спартака» Олег Романцев принял решение расстаться с капитаном команды и кумиром многотысячной армии болельщиков Андреем Тихоновым.

Новость, появившаяся на первой полосе «СЭ» через два дня после вояжа красно-белых в столицу Испании, повергла в шок многих болельщиков народной команды: «Андрей Тихонов временно выведен из состава «Спартака» и уже пропустил две тренировки».

Далее следовало довольно пространное объяснение Романцева:

— К концу сезона Тихонов психологически устал, и после беседы с ним мы решили дать ему паузу. Как долго она продлится? Когда речь идет о живом человеке, говорить о каких-то сроках невозможно. Жизнь покажет.

Так что же случилось с Тихоновым в сезоне-2000? Неужели он так сильно сдал после блестяще проведенного чемпионата России — 1999, в котором забил 19 (!) голов и отдал 16 результативных передач? В споре за звание лучшего футболиста страны он тогда уступил только Алексею Смертину. При этом сам железнодорожник отдавал предпочтение спартаковцу: «Тихонов провел очень хороший сезон, забил много важных мячей. На мой взгляд, именно он — самый ценный игрок России»

Однако буквально за восемь месяцев полузащитник москвичей превратился из героя в изгоя...

«Уезжаю за границу — не хочу ежедневно испытывать страх за семью»

2000-й год для Тихонова не задался практически с самого начала. В феврале от дома на улице Вокзальной поселка Тарасовка был угнан джип марки «Тойота». Автомобиль принадлежал капитану «Спартака». Начальник уголовного розыска Пушкинского УВД Дмитрий Пустовой по горячим следам раскрыл некоторые подробности происшествия. Надежда, жена футболиста, находящегося на сборах в Турции, подъехала на джипе к собственному дому. В машине вместе с ней находился полуторагодовалый сын Тихоновых. Не вынимая ключей зажигания, она вышла из машины, чтобы открыть ворота. В этот момент на водительское сиденье запрыгнул грабитель — только истошный крик женщины заставил его выбросить из автомобиля мальчика.

Спецкорреспонденты «СЭ» в Турции находились рядом с Тихоновым, когда тот узнал о случившемся. «Уезжаю играть за границу. Не хочу больше ежедневно чувствовать страх за семью», — выдавил он из себя, когда успокоился, узнав, что с сыном все в порядке.

Нападающий «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов поддержал в те дни Тихонова, допустив, что ему действительно, возможно, лучше уехать за рубеж:

— Прочитал, что у кумира спартаковских болельщиков Андрея Тихонова украли машину, да еще — что куда страшнее — едва не похитили ребенка. Такие известия не способствуют желанию вернуться в Россию. Тихонова, бесспорно, можно назвать одним из самых известных спортсменов в стране, но это не остановило тех, кто захотел на нем поживиться. И потом, это ведь не первый подобный случай за последние годы. Как не вспомнить, что каплей, переполнившей чашу терпения Виктора Онопко, стал угон автомобиля. Когда у тебя есть семья, отвечаешь уже не лично за себя, а за всех близких. Пока есть возможность обеспечить семье спокойную жизнь, кто же от нее откажется?

Через несколько дней после инцидента Тихонов все-таки успокоил спартаковскую торсиду:

— Не волнуйтесь. Все нормально. Жизнь продолжается, и не стоит посыпать голову пеплом. Из двух зол случилось меньшее. Машина, какой бы марки она ни была, — это кусок металла, хотя и приобретенный нашим нелегким трудом на честно заработанные деньги. Главное, жена с ребенком живы и невредимы. Ну а тех людей, которые все-таки сотворили зло, ждет наказание. Даже не по статье уголовного кодекса — их сама жизнь накажет.

— Будете ли вы дальше защищать цвета красно-белых или...

— Никаких «или». Я продолжаю играть за «Спартак». По крайней мере, до тех пор, пока в состоянии принести ему пользу. А болельщиков хочу не только успокоить, но и поблагодарить за то, что им оказалась небезразлична судьба моей семьи. И не только болельщиков, но и всех людей, которые звонили в клуб, в редакцию, писали мне письма и слали телеграммы со словами поддержки.

Два незабитых пенальти

У фанатов отлегло. Вся футбольная общественность ждала, что левый полузащитник красно-белых продолжит феерить и в новом сезоне. И в стартовом матче чемпионата против «Алании» (3:1) Тихонов был едва ли не самым активным в составе «Спартака», трижды выходил на ударную позицию, но так и не смог переиграть Мандрыкина.

— Тренеры дали мне несколько ценных советов. Ближний угол я держал под особым контролем, — заметил после финального свистка молодой голкипер владикавказцев.

В следующей игре — с «Ураланом» (2:0) — 29-летний хавбек вновь был близок к голу: после его коварного удара со штрафного мяч угодил в штангу.

А вот в дерби с «Локомотивом», который считался главным соперником команды Романцева в борьбе за золото, случился конфуз. Вообще тот матч получился на загляденье! Евсеев рубил в подкатах и своих и чужих. Шатающегося Соломатина, получившего сотрясение мозга, врачи железнодорожников уводили с поля. Судья Бутенко удалил Парфенова и Семина. Встреча изобиловала опасными моментами, но все-таки катилась к нулевой ничьей.

Уже на пятой компенсированной минуте Тихонов навесил с левого фланга в штрафную, где Евсеев задержал Титова у линии вратарской. Арбитр указал на «точку». Неожиданно для всех оказавшийся за воротами своей команды Семин призывал Нигматуллина покинуть пост номер один в знак протеста против «произвола Бутенко». Руслан все же остался и в очной дуэли переиграл Тихонова, угадав направление удара спартаковца. Через секунду прозвучал финальный свисток...

После матча журналисты ждали Тихонова больше часа. Кто-то даже пустил слух, что он покинул стадион через черный ход. Однако хавбек вышел-таки к прессе.

— Прежде всего, хочу извиниться перед партнерами и болельщиками за нереализованный пенальти, — сказал Андрей.

— Вы исполняли удар на технику. Может быть, стоило пробить на силу?

— Может быть. Но прошедшего уже не вернешь. До удара я взглянул на Нигматуллина — своими движениями он сбил меня с толку. Честно говоря, хотел бить в другой угол, но в последний момент изменил решение.

Несмотря на нереализованный 11-метровый, капитан красно-белых в целом произвел очень приятное впечатление своей яркой игрой: в частности, дважды наносил опасные удары, отдал великолепный пас Баранову, когда тот с близкого расстояния не забил головой. Но исход встречи он все же не решил.

Конечно, никакой трагедии не произошло. Как говорится, с кем не бывает. И все бы ничего, да только в следующем туре — в Самаре — Тихонов вновь подошел к «точке» и опять не переиграл голкипера! Впоследствии специалисты полагали, что именно эти две подряд неудачи на поле вкупе с угнанным джипом могли психологические надломить Андрея, выбив его из колеи.

Впрочем, Романцев поддержал своего капитана:

— Лично я не сомневаюсь, что Тихонов умеет хорошо исполнять 11-метровые. Просто сейчас он попал в черную полосу. У нас состоялся разговор на эту тему. Андрей остается штатным пенальтистом команды. Но если в момент назначения 11-метрового он почувствует себя неуверенно, то на правах капитана сам определит бьющего.

«Моя безголевая серия что-то затянулась...»

Так и произошло в дерби с ЦСКА (1:0). Когда «Спартак» получил право на пенальти, Тихонов уступил Титову, который оказался точен.

«Капитан красно-белых в целом сыграл неплохо, однако это по-прежнему не тот Тихонов, которого привыкли видеть болельщики. Видимо, проблемы психологического характера не позволяют спартаковскому капитану играть на привычном уровне», — писал корреспондент «СЭ» в своем отчете.

Прежнего Тихонова болельщики смогли увидеть в товарищеском матче сборной России с командой США. Именно его выход на замену сразу после перерыва значительно оживил игру нашей команды (2:0). А изящный пас на Титова оказался голевым.

Но дальше опять затишье... Невыразительные матчи с «Факелом» и с ЦСКА на Кубок. Лишь в 7-м туре в поединке против «Ротора» (6:1) Георгия Ярцева Тихонов наконец-то забил свой первый гол в сезоне.

— Моя безголевая серия в этом году что-то затянулась. Вроде моменты были, но реализовать их никак не получалось. В Волгограде наконец прорвало. Надеюсь, теперь буду более удачливым, — с облегчением выдохнул Тихонов. — Перед игрой поменял одну из своих примет. В прошлом году я это делал регулярно, в нынешнем — перестал.

— Что за примета?

— Секрет. Не хочу его раскрывать. О нем знают только я и наш доктор.

«Что с Тихоновым? Где жажда борьбы, резкость, удары?»

Увы, тот забитый в Волгограде мяч так и останется единственным для капитана красно-белых в сезоне-2000. Дальше — как отрезало.

Во встрече с «Анжи» Андрей сыграл откровенно слабо, с большим процентом брака в передачах, а в дерби с «Динамо» не реализовал два верных момента. За матч с «Сатурном» получил от «СЭ» скромную оценку — 5.0. После поражения от «Зенита» (1:2) специалисты стали подмечать, что физические кондиции хавбека, к сожалению, далеки от идеальных...

— Не могу понять, что происходит в этом сезоне с капитаном красно-белых, — удивлялся Юрий Севидов. — Куда-то исчезли жажда борьбы, резкость, разящие удары, которые и сделали Тихонова одним из лучших футболистов России конца 1990-х.

Тем не менее Андрей регулярно выходил на поле в стартовом составе с капитанской повязкой. В поединке с «Торпедо» (4:2) Романцев применил тактическую хитрость, переведя его с левого фланга на правый. На его привычной позиции действовал Безродный.

— Быть сегодня предсказуемыми было бы неправильно — нужно было придумать что-нибудь оригинальное, — объяснял свое решение Олег Иванович. — Торпедовцы ожидали, что Тихонов будет играть против Гашкина, готовились к этому, а пока они разобрались, что к чему, мы уже вели в счете.

— В этом сезоне Тихонов никак не может забить, и сегодня сложилось впечатление, что порой он даже боялся ударить по воротам. Что с ним происходит?

— Этот вопрос звучит в течение всего сезона. Лично я ответить на него не могу. Спросите самого Тихонова.

Новый «Спартак»: Штолцерс вместо Тихонова?

Капитану красно-белых явно не хватало стабильности на протяжении всех 90 минут. Вот и в дерби с «Локо» (2:3) во втором круге он сверкнул в первом тайме. Выдал несколько острейших передач. А после перерыва растворился на поле...

Поражение от «Крыльев» заставило экспертов задуматься над тем, что Романцев затеял перестройку «Спартака», которая не может пройти безболезненно и сказывается на результатах.

— Чемпион невероятным образом уступает в принципиальной матче с «Локомотивом», потом все ждут, что он отыграется на «Крыльях», — и на тебе, еще один проигрыш! Что тому виной? — задавался в те дни вопросом «Спорт-Экспресс». — Почему команда, которая казалась едва ли не сильнейшей из последних спартаковских образцов, вдруг позволила себе такой провал? На поверхности лежат две гипотезы. Первая: «Спартак» переживает период становления (которому при этом сопутствуют травмы ведущих защитников). Если так рассудить, то перед нами предстает ныне четвертое за российский период поколение спартаковцев. Его в данный момент олицетворяют Штолцерс, Хизанейшвили, Маркао, Алешандре, Тчуйсе. Кто-то, возможно, добавится к ним совсем скоро.

Неужели Тихонов перестал входить в долгосрочные планы Романцева, и мэтр уже видел на его позиции Штолцерса или Безродного? Сейчас остается только гадать. Но своей игрой капитан красно-белых явно не добавлял себе вистов.

«Судья не мог помешать Тихонову забить из 100-процентной позиции»

В дерби с ЦСКА (1:2) он по традиции загубил пару моментов. В первом случае не переиграл в ближнем бою Окрошидзе, во втором — пробил выше ворот. Вместе с тем Тихонов не отрабатывал назад, поэтому уступил борьбу на фланге Хомухе.

— Мы проиграли — и этот факт остается фактом, несмотря на судейство. Никакой Кожухов не мог помешать Тихонову забить из стопроцентной ситуации при счете 1:1, — пожурил капитана красно-белых помощник Романцева Вячеслав Грозный. — Уверен, что тогда мы довели бы дело до победы — хотя бы потому, что после второго гола могли бы «закрыться».

Откровенно провальных матчей в исполнении атакующего полузащитника не было. Но он, видимо, сам стал заложником той сумасшедшей результативности, которую продемонстрировал в предыдущем сезоне. От него все ждали гораздо большего, но все время чего-то не хватало.

В матче с «Факелом» (0:1) Тихонов эпизодами выглядел просто блестяще. Однако, по большому счету, так и не смог освободиться от опеки воронежца Черкеса и вновь ушел с поля без гола.

Романцев продолжал вызывать Тихонова в сборную.

— Да, многие сейчас не удовлетворены качеством игры Андрея. Но, с другой стороны, всем известен его класс. К тому же его присутствие положительно влияет на микроклимат в команде. Полагаю, не сейчас, так через две недели Тихонов вернется на прежний уровень игры, — говорил тренер национальной команды Михаил Гершкович перед матчем с Израилем. Хавбек остался в запасе.

«Я не Марадона, а обычный футболист по фамилии Тихонов»

Казалось, он наконец пополнит свой голевой счет в игре с «Ротором» (5:2)

— Тихонову очень хотелось забить. Чувствовалось, что ему это нужно для обретения уверенности, — писал «Спорт-Экспресс» про полузащитника москвичей. — Шутка ли, лишь один гол записал он на свой счет в текущем чемпионате — как раз в ворота «Ротора». Примерно с середины второго тайма капитан «Спартака» даже располагался на месте нападающего. За четыре минуты до окончания матча, когда у москвичей получился выход «трое на двоих», он передержал мяч, решился на удар из-за линии штрафной площади и в ворота не попал. Тем не менее по-человечески его стремление было понятно.

В конце августа Тихонов нарушил обет молчания в общении с прессой и рассказал о своих психологических проблемах.

— В чем причина вашей невыразительной игры в нынешнем сезоне?

— Я постоянно думаю над этим вопросом и не нахожу однозначного ответа. Даже не знаю, что со мной происходит. Вроде бы работаю с тем же усердием, вкалываю на тренировках, а в играх мало что получается. Причем эта черная полоса преследует меня с первых матчей сезона. В стартовом поединке чемпионата с «Аланией» я имел массу голевых моментов, однако ни один не использовал: казалось, бью наверняка, но то вратарь мяч из угла вытащит, то каких-то сантиметров не хватает. А потом был матч с московским «Локомотивом» и тот злополучный пенальти, который я не реализовал на последней минуте. Этот эпизод сильно надломил меня психологически. Пропала былая уверенность. Возможно, это произошло потому, что по характеру я несколько мнительный человек.

— Повлияла ли на вашу игру история с угоном джипа в начале года?

— В какой-то степени да. Тут все наложилось одно на другое. Первая мысль, которая появилась у меня после того случая, — надо уезжать отсюда. Затем поостыл. Бог с ней, с машиной. Хорошо, что с родными все обошлось.

— В прошлом году вы установили небывало высокую планку, забив в чемпионате 19 голов. Теперь журналисты и болельщики постоянно сравнивают вас с прошлогодним Тихоновым. Не давят ли на вас подобные сравнения?

— Говорят, ниже своего уровня опускаться нельзя. Конечно, к этому надо стремиться, но у футболистов все равно бывают и подъемы, и спады. Забивать каждый сезон по 19 мячей для левого полузащитника, согласитесь, сложновато. Я же не Пеле и не Марадона, я обычный футболист по фамилии Тихонов.

— Вы всегда славились своими неожиданными ударами то в ближний, то в дальний угол. Куда они пропали?

— Все идет от потери уверенности. Раньше я не стесняясь бил из любых положений. Сейчас же по ходу игры возникают различные сомнения: а правильно ли я сделал то-то, а может, лучше надо было отдать мяч партнеру? Мне просто необходимо переломить в себе эти сомнения.

— А может, вам стоит сменить обстановку, уехать за границу — вы ведь не исключаете для себя такой возможности?

— Не исключаю. Если будет хорошее предложение из-за рубежа, то мой отъезд вполне вероятен. Но в этом вопросе многое зависит от руководства «Спартака».

«Осенью мы увидим прежнего Андрея»

На матч со сборной Швейцарией его уже не вызвали.

— Раз не пригласили, значит, я не заслуживаю места в сборной. В национальной команде, как известно, играют сильнейшие, а я на данный момент не соответствую этому уровню. Поэтому никаких обид не может быть и близко. Просто нужно засучить рукава и работать над собой. И тогда все вернется, — отреагировал Тихонов.

— Он постепенно выходит из психологической ямы: тренируется на совесть, настроение у него хорошее. Уверен, осенью мы увидим прежнего Тихонова, — подбодрил своего капитана Романцев.

Однако 6 сентября Андрей провел свой последний матч в чемпионате России в форме «Спартака». В дерби с «Динамо» Титов пасом пяткой вывел его на убойную позицию, но Тихонов не забил...

Теперь уже Грозный, повторяя мысль Романцева, выражал надежду на скорое преображение полузащитника.

— С определенной долей юмора можно разделить всех футболистов на «весенних», «летних» и «осенних». Вот Безродный и Тихонов относятся к последней категории. Их время наступает обычно осенью. Надеюсь, не будет исключением и этот сезон.

«Против «Реала» выглядел крайне неубедительно»

Той осенью Тихонов отыграл за красно-белых всего три матча. Помимо уже упомянутого поединка с бело-голубыми он принял участие в двух встречах первого группового этапа Лиги чемпионов.

Против «Байера» (1:0) выглядел неплохо, правда, все равно был не похож на себя самого образца 1999 года. А вот матч с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» стал для Романцева последней каплей.

В первом тайме спартаковцы полностью переигрывали мадридцев, владели ощутимым преимуществом. Именно Тихонов мог выводить гостей вперед, но пробил довольно бесхитростно — Касильяс справился. А в начале второго тайма упустил в своей штрафной Эльгеру, который забил единственный мяч в этой встрече. Поражение получилось обидным.

— Мы с Ковтуном пытались предотвратить угрозу, но Эльгера на долю секунды оказался расторопнее. Честно говоря, я в тот момент оказался не на своем месте и даже не ожидал, что Эльгера выскочит на мяч, — признался Тихонов после игры. — Сейчас испытываю огромное разочарование. Все-таки первый тайм мы провели очень неплохо, создали несколько голевых моментов, но не забили. А потом наступила расплата. Нас психологически надломили не реализованные до перерыва моменты. Поведя в счете, испанцы почувствовали себя гораздо увереннее и стали строже играть в обороне. В атаках «Реала» во втором тайме участвовали 3-4 человека, а остальные не переходили за центр поля.

— Что вам помешало в первом тайме послать мяч в сетку?

— Я не совсем удачно обработал мяч — он ушел немного влево. Забить оттуда было достаточно сложно. Потом ребята говорили, что надо было сделать передачу, но в тот момент я находился спиной к партнерам и никого не видел.

По итогам матча «СЭ» вынес капитану красно-белых неутешительный вердикт:

— Тихонов вновь выглядел крайне неубедительно. В обороне нечасто участвовал в единоборствах, в атаке был пассивен — не сделал ни одного прострела или навеса в чужую штрафную! А идеальный момент, который команда создала своему капитану в первом тайме, он не использовал, ударив бесхитростно. Кроме того, левый фланг москвичей оказался причастен к пропущенному голу. Ковтун не смог дотянуться до мяча, пущенного Роберто Карлосом, а Тихонов упустил Ивана Эльгеру, за которого отвечал в данной игровой ситуации персонально.

В раздевалке «Спартака» после поражения было жарко.

— Мы обсуждали игру с Витей Булатовым, — вспоминал Тихонов. — Я спросил у него: зачем в конце матча бить с левой с 30 метров? Он же не Роберто Карлос. Витя в ответ предъявил мне претензии по-другому эпизоду, когда я пробил по воротам, а мог отдать пас. В целом это рабочие моменты, ничего особенного там не было. Но Олег Иванович в той ситуации заступился за Булатова. А в самолете ко мне подошел Самохин и сказал, чтобы на следующий день я заехал в клуб. Там мне все и объявили.

«Я очень устал психологически и физически — несколько лет играл без замен»

25 сентября в «СЭ» появилась новость, с которой начинается этот материал. На следующий день Тихонов дал осторожный комментарий нашему изданию:

— Я очень устал и психологически, и физически, поскольку вот уже несколько лет играл практически без замен.

— Как вы прокомментируете сообщения некоторых СМИ о том, что вы уже отчислены из команды?

— А они уже есть? Да пусть сообщают что хотят. Могу лишь сказать, что разговаривали мы в пятницу спокойно и по-человечески. А сейчас я отдыхаю.

— С кем разговаривали?

— В широком кругу — с тренерами, генеральным директором клуба Юрием Заварзиным и техническим директором Александром Шикуновым. Сообща решили, что в сложившейся ситуации мне необходимо сделать определенный перерыв в выступлениях за команду.

— На какой срок вам предоставлен перерыв?

— Об этом речь не шла.

— Как планируете поддерживать физическую форму?

— По индивидуальному плану.

Перерыв так и не закончился, превратившись в окончательный вердикт тренерского штаба «Спартака».

Уже в октябре, когда Тихонов подписал контракт с «Крыльями» и собирался уехать в аренду в израильский «Маккаби», он был чуть более откровенен.

— Сейчас, когда прошло несколько недель, ответьте: было ли для вас неожиданностью отлучение от команды после мадридского проигрыша «Реалу»? Или вы были морально готовы к такому повороту событий?

— Для меня это стало, мягко говоря, неприятным сюрпризом.

— Другими словами, предложение «немного отдохнуть» застало вас врасплох?

— Да, я не ожидал, что на следующий день после возвращения из Мадрида меня ждет разговор на подобную тему.

— Вы пытались предъявить какие-то контраргументы?

— Нет. Руководство клуба приняло решение, с которым я согласился.

— Вот так сразу...

— Я не видел смысла возражать.

Титов: «Его называли великим футболистом, а потом он стал никому не нужен»

2 ноября после победы над «Ростельмашем» (1:0, гол на счету Калиниченко) «Спартак» стал восьмикратным чемпионом страны. По итогам сезона Тихонов с восемью передачами занял третье место в списке диспетчеров, пропустив вперед Есипова и Гашкина. По оценкам «СЭ», на позиции левого полузащитника также завоевал бронзу, уступив Сирхаеву и Ромащенко.

Лучшим футболистом страны в тот год признали Титова.

— Это только видимость, что все идет легко. В футболе, как и в жизни, трудиться надо, — не соглашался с имиджем счастливчика Егор. — У меня, как и у всех, случаются непростые моменты. И переживаю я эти моменты, опять же как все, тяжело. Только виду при этом стараюсь не подавать. Мне ведь вовсе не безразлично, что думают люди обо мне, о моих друзьях и команде. Тем более что Россия — страна крайностей, здесь в глазах болельщиков ты либо герой, либо отверженный.

— Чему пример ваш друг Андрей Тихонов?

— Да. Сколько дифирамбов слышал он в свой адрес! Его называли великим футболистом, чуть не в любви объяснялись. А затем в жизни Андрея наступил кризис. И тут выяснилось, что никому-то он не нужен.

— Камень в огород Романцева?

— Ни в коем случае! Олег Иванович на сто процентов прав, когда после наших неудач настоятельно советует: ищите ответ в себе. «Спартак» никогда не оставил бы в беде игрока, если б он не смог выступать, допустим, из-за травмы. А так... Хотя лично у меня известие об уходе Тихонова вызвало реакцию, близкую к шоковой. Как Андрей проживет без команды? Но время лечит. И теперь, не сомневаюсь, Тихонов не жалеет, что все произошло именно так.

— Не думали о том, что и вы когда-нибудь можете оказаться в подобной ситуации?

— Более того, отдаю себе отчет в том, что рано или поздно это произойдет. Но ведь останутся имя и репутация, которые будут работать на меня.

«Грозный «копал» под меня и Титова, чтобы поставить Безродного и Калиниченко»

В 2005 году Тихонов дал громкое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, в котором назвал конкретного виновника своего ухода из «Спартака».

— Работал у нас такой тренер — Вячеслав Грозный. С игроками он был на дружеской ноге, и мы принимали его поведение за чистую монету. Порой откровенничали с ним, чего делать не следовало. Как потом оказалось, Грозный «копал» и под меня, и под Егора Титова. Ему требовалось высвободить места для своих ставленников — Артема Безродного и Максима Калиниченко. К самим игрокам у меня нет ни малейших претензий — говорю только о Грозном. При встрече с ним готов повторить то же самое ему в лицо. С нами он был, как говорится, вась-вась, а потом тут же бежал наверх и рассказывал все так, как ему было выгодно. В итоге меня убрать удалось, а Егора — нет.

Готовя материал о трагической судьбе Артема Безродного (он умер в 37 лет — на пробежке не выдержало сердце. — Прим. «СЭ»), которого привел в «Спартак» Грозный, мы не могли не спросить Вячеслава Викторовича про те нападки со стороны экс-капитана красно-белых.

— Скорее всего, ваши коллеги немного исказили смысл слов Андрея. Он говорил это с иронией, с улыбкой, — ответил бывший помощник Романцева.

— Вы действительно так считаете?

— Да! Андрей имел в виду, что Грозный привел Безродного и Калиниченко, чтобы они составили ему конкуренцию, как-то подстегивали. Мы же с Тихоновым потом общались на эту тему. Он вкладывал совершенно другой смысл в те высказывания. Просто слова вырвали из контекста. Конечно, я никого не приводил в «Спартак», чтобы подсидеть лидеров. Мы брали футболистов, которые подходили нам по стилю, по качествам. А определение состава — это уже прерогатива Олега Иваныча. Да и как можно называть Безродного моим игроком? Это футболист «Спартака»! Для меня не было никакой разницы, кто забьет — Тихонов или Ковтун. На первом месте стоял общий результат.

Так что Андрей тогда просто иронизировал — мол, Викторыч создал мне конкуренцию. Да и Калиниченко вообще-то не фланговый игрок. Безродный — да, мог дублировать позицию Тихонова. Но я точно никого не вытеснял.

Романцев: «Сказал ему: «Ты уже всего здесь достиг. Пора двигаться дальше»

А что же Романцев? В своей книге «Правда обо мне и «Спартаке» он довольно подробно объясняет свое решение расстаться с Тихоновым.

— Он всего что можно в «Спартаке» на тот момент достиг. Был многократным чемпионом, обладателем Кубка, лучшим игроком сезона. Я видел, что они с Егором Титовым переросли нашу команду. Им обоим были нужны новые эмоции. А то все шло как заезженная пластинка: чемпионат еще не начался, а мы уже знаем, что мы чемпионы. И я решил принять такое решение, чтобы ребята друг от друга отдохнули. В итоге оно пошло на пользу обоим. Титов по-другому заиграл в «Спартаке», а Тихонов провел еще несколько звездных лет в «Крыльях Советов», где стал любимцем публики. Я считаю, что, именно поиграв в «Крыльях Советов», а потом в «Химках», он приобрел по-настоящему народную любовь.

Никакого конфликта с Андреем у нас не было. Мы до сих пор поддерживаем с ним дружеские отношения. Матчу с «Реалом», который стал для Тихонова последним в «Спартаке», предшествовал целый сезон, в котором у него не клеилось. Я понимал, что переход в новую команду, к новым партнерам мог по-новому раскрыть, завести его. Он получил великолепную прессу, любовь болельщиков, признание специалистов. Трудно после этого поддерживать себя на высочайшем уровне. Для этого надо быть таким по характеру, как Криштиану Роналду. Это тому все мало побед. Я видел, что он эмоционально выхолощен. Такое тоже бывает. Андрей стал лучшим бомбардиром команды в 1999 году. А год спустя это был совсем другой Тихонов. И в ситуацию необходимо было вмешиваться. Я так и сказал Андрею: «Ты уже выиграл все в «Спартаке». Тебе надо двигаться дальше. И свежую кровь в тебя вольет новая команда». Тихонов все понял. Если бы он ответил: «Олег Иванович, не нужны мне никакие новые эмоции!» — я бы, возможно, его и оставил. Но он со мной согласился. Сказал: «Да, я чувствую, что уже не тот».

«Олег Иванович слишком много сделал для меня, чтобы я на него обижался»

В этой же книге приведены и воспоминания Тихонова:

— В 2000 году у меня с самого начала сезона что-то пошло-поехало не так. Не забил пенальти в концовке важной игры с «Локомотивом», хотя играл в том матче неплохо, и уверенность ушла. Полного объяснения, почему тот сезон получился для меня таким неудачным, у меня до сих пор нет. Человек забивал, не раз показывал, что умеет это делать, а потом все резко куда-то пропало — загадка! Возможно, что-то психологически во мне надломилось. Сказалось и отношение некоторых людей вокруг команды. Мы же все видели, кто куда копает. Я не ощутил поддержки в свой адрес. Другое дело, что, если человек силен духом, он не должен обращать на это внимания. Я предполагал, что дело может кончиться расставанием — такие примеры были и до меня: Юран, Кечинов, Мамедов, Цымбаларь. Таким в тот момент был стиль Олега Ивановича. С теми ребятами, которые не давали результат, он расставался. Никаких глобальных претензий у меня к Олегу Ивановичу нет — мы до сих пор общаемся, поздравляем друг друга с Новым годом, с днями рождения. Он принял решение, которое на тот момент считал нужным, — и это нормально. Тренер в команде главный, он отвечает за результат. Олег Иванович слишком много дал мне как футболисту, чтобы я на него обижался.

Прощальный матч

На следующий день после восьмого по счету чемпионства «Спартака» корреспондент «СЭ» позвонил Тихонову в Израиль.

— Вероятно, вас должны пригласить в Москву для вручения золотой медали на традиционном торжественном вечере.

— Возможно, так и будет. Но если этого не случится, не обижусь.

— Болельщики «Спартака» хотят, чтобы клуб устроил прощальный матч Тихонова.

— Прощальные матчи устраивали Черенкову, Дасаеву... Но я не могу встать в один ряд с этими великими игроками. Поэтому сомневаюсь, что идея, возникшая у болельщиков, когда-нибудь осуществится.

К счастью, Андрей Валерьевич ошибся. 18 сентября 2011 года «Спартак» устроил ему прощальный матч. Он отыграл 45 минут против другой своей бывшей команды — «Крыльев Советов» (3:0).