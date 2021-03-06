Виноваты не правила, а футбольные арбитры. Каковы сегодня проблемы судейства?

Эксперт «СЭ» — об итогах ежегодного заседания Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) и правилах игры.

В пятницу прошло 135-е ежегодное генеральное собрание членов ИФАБ — единственного органа, уполномоченного вносить изменения и уточнения в правила игры в футбол. Входят в него представители футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также Международной федерации футбола (ФИФА).

Поделюсь впечатлениями от увиденного и услышанного во время пресс-конференции, на которой на вопросы журналистов ответили технический директор ИФАБ Дэвид Эллерей, глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и президент ФИФА Джанни Инфантино, и расскажу об итогах заседания.

Дэвид Эллерей. Фото Reuters

1. Изменено правило, касающееся игры рукой. С 1 июля 2021 года не считается нарушением правил случайное касание мяча рукой в атаке, после которого возникает возможность забить гол или другой игрок атакующей команды забивает гол.

Нарушение правил фиксируется в таких случаях:

— когда игрок умышленно касается мяча рукой / неразрешенной частью плеча, например, делая движение к мячу;

— касается мяча рукой / неразрешенной частью плеча, увеличивая площадь тела. При этом судье нужно учитывать, в результате чего рука оказалась в таком положении и не явилось ли это продолжением естественного движения тела игрока;

— забивает гол рукой / неразрешенной частью плеча в чужие ворота (непосредственно рукой или когда мяч касается руки, даже если это происходит случайно).

2. Изменение правила ни в коем случае не связано с моментом матча чемпионата Англии «Фулхэм» — «Тоттенхэм» (0:1), который прошел накануне заседания ИФАБ. В нем был отменен гол «Фулхэма» — в соответствии с действующими сегодня правилами. А вот будущим летом такие голы станут засчитывать. Как подчеркнул Коллина, новшество обсуждалось не одну ночь, а семь-восемь месяцев.

3. Правило, касающееся игры рукой, как бы его ни изменяли, все равно останется в той или иной степени субъективным. Путь к идеалу продолжится, но его достичь невозможно, отметил Эллерей.

4. Отмечены положительные результаты применения видеоарбитров (ВАР). При этом снова подчеркнуто: проект молодой, будьте снисходительны, ему всего два с половиной года. ВАР пришли навсегда, назад дороги нет.

5. ИФАБ и ФИФА считают, что ВАР помогают делать футбол чище и справедливее. Процент правильных решений арбитров благодаря видеоассистентам вырос с 95 до примерно 99 процентов. 100 процентов, то есть абсолютно безошибочного судейства, достичь нельзя, но нужно к этому стремиться.

6. Важная тема: разработана технология так называемого полуавтоматического определения положения «вне игры». Она поможет четче и, что очень важно, намного быстрее фиксировать офсайды. Сейчас идет период тестирования. Проверки прошли на двух играх клубного чемпионата мира. Цель — подготовить новшество к использованию на чемпионате мира-2022.

7. Сантиметровые офсайды сохранятся. Новая технология поможет определять их точнее.

Джанни Инфантино. Фото Reuters

8. Арсен Венгер фактически предложил вернуться к тем правилам, что существовали раньше: фиксировать положение «вне игры», когда между игроком атакующей команды и предпоследним игроком обороняющейся команды есть просвет, зазор. Если же хотя бы незначительная часть тела, головы, ноги нападающего оказывается на одной линии с защитником, офсайд не фиксируется.

Сейчас к новостям о предложении Венгера не стоит относиться всерьез. Пока это только предложение, не более того. Его предстоит проанализировать и опробовать на практике. Возможно, это согласятся сделать китайцы и англичане — в самых низших дивизионах. В ближайшем же будущем правило офсайда не претерпит серьезных изменений.

9. Новые правила, утвержденные в пятницу, вступят в силу 1 июля. Но конфедерации и федерации могут начать использовать их раньше. То есть УЕФА вправе ввести их уже в июне на чемпионате Европы-2020.

10. Один из главных выводов из услышанного на пресс-конференции: оказывается, нет плохих или нечетко прописанных правил, есть судьи, которые их неправильно применяют или не применяют вовсе.