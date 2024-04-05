«Динамо» не проиграет «Спартаку», а «Зенит» сохранит первое место. Прогнозы на 23-й тур РПЛ
«Урал» — «Крылья Советов»
Алексей Сафонов — 1:0. «Урал» провел хороший матч против «Локомотива» в Кубке России, это добавит позитивных эмоций команде. Также команда Гончаренко будет биться за каждое очко, чтобы выйти из зоны стыковых матчей.
Александр Добровинский — 0:1. «Урал» не очень хорошо идет в чемпионате России. А «Крылья» неплохо смотрелись в матче против «Зенита», поэтому ожидаю их победу с минимальным счетом.
«Пари НН» — «Краснодар»
Алексей Сафонов — 1:2. «Краснодару» пора собраться, есть хорошие шансы побороться за золотые медали, а для этого нужно побеждать.
Александр Добровинский — 1:2. «Краснодар» продолжает бороться за чемпионство. Команда обязана для этого победить.
«Ростов» — «Сочи»
Алексей Сафонов — 1:2. Нравится этой весной «Сочи», хороший состав подобрался зимой. Если бы такой был в начале сезона, то сочинцы находились бы сейчас в середине таблицы.
Александр Добровинский — 1:0. «Ростов» прекрасно начал весну, четыре победы в четырех матчах. «Сочи» в этот период тоже не проиграл ни разу в РПЛ. Но думаю, что команда Карпина одержит пятую победу подряд.
ЦСКА — «Факел»
Алексей Сафонов — 2:1. У «Факела» крепкая команда, но ЦСКА должен забрать три очка и продолжить борьбу за высокие места.
Александр Добровинский — 2:0. ЦСКА у себя дома хорошо играет, поэтому он должен обыграть «Факел». При этом армейцы не пропустят.
«Зенит» — «Балтика»
Алексей Сафонов — 2:1. «Зенит» — фаворит этой встречи. Команде нельзя терять очки в таких играх, так как ей предстоят матчи против «Краснодара» и «Динамо».
Александр Добровинский — 2:0. «Зенит» в таких матчах редко теряет очки. Думаю, что он спокойно обыграет «Балтику».
«Ахмат» — «Локомотив»
Алексей Сафонов — 1:0. «Ахмат» в не самом лучшем положении, ему нужны очки. Думаю, что в Грозном у него хорошие шансы победить «Локомотив».
Александр Добровинский — 1:1. Обе команды нуждаются в очках. Первая борется за выход из зоны стыковых матчей, а вторая продолжает борьбу за топ-5.
«Динамо» — «Спартак»
Алексей Сафонов — 3:1. «Спартак» находится в не самой лучшей форме, ноль побед в 2024 году. А «Динамо» после поражения от «Ростова» должно реабилитироваться и выиграть.
Александр Добровинский — 1:1. Нас ждет увлекательное московское дерби. Мне кажется, что оно закончится вничью.
«Оренбург» — «Рубин»
Алексей Сафонов — 1:1. Считаю, что будет много борьбы, эта игра завершится с ничейным счетом.
Александр Добровинский — 0:0. Команды нечасто забивают в этом сезоне, поэтому ожидаю безголевую ничью.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5