«Динамо» не проиграет «Спартаку», а «Зенит» сохранит первое место. Прогнозы на 23-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают агент Алексей Сафонов и адвокат Александр Добровинский.

Алексей Сафонов — 1:0. «Урал» провел хороший матч против «Локомотива» в Кубке России, это добавит позитивных эмоций команде. Также команда Гончаренко будет биться за каждое очко, чтобы выйти из зоны стыковых матчей.

Александр Добровинский — 0:1. «Урал» не очень хорошо идет в чемпионате России. А «Крылья» неплохо смотрелись в матче против «Зенита», поэтому ожидаю их победу с минимальным счетом.

Алексей Сафонов — 1:2. «Краснодару» пора собраться, есть хорошие шансы побороться за золотые медали, а для этого нужно побеждать.

Александр Добровинский — 1:2. «Краснодар» продолжает бороться за чемпионство. Команда обязана для этого победить.

Алексей Сафонов — 1:2. Нравится этой весной «Сочи», хороший состав подобрался зимой. Если бы такой был в начале сезона, то сочинцы находились бы сейчас в середине таблицы.

Александр Добровинский — 1:0. «Ростов» прекрасно начал весну, четыре победы в четырех матчах. «Сочи» в этот период тоже не проиграл ни разу в РПЛ. Но думаю, что команда Карпина одержит пятую победу подряд.

Алексей Сафонов — 2:1. У «Факела» крепкая команда, но ЦСКА должен забрать три очка и продолжить борьбу за высокие места.

Александр Добровинский — 2:0. ЦСКА у себя дома хорошо играет, поэтому он должен обыграть «Факел». При этом армейцы не пропустят.

Алексей Сафонов — 2:1. «Зенит» — фаворит этой встречи. Команде нельзя терять очки в таких играх, так как ей предстоят матчи против «Краснодара» и «Динамо».

Александр Добровинский — 2:0. «Зенит» в таких матчах редко теряет очки. Думаю, что он спокойно обыграет «Балтику».

Алексей Сафонов — 1:0. «Ахмат» в не самом лучшем положении, ему нужны очки. Думаю, что в Грозном у него хорошие шансы победить «Локомотив».

Александр Добровинский — 1:1. Обе команды нуждаются в очках. Первая борется за выход из зоны стыковых матчей, а вторая продолжает борьбу за топ-5.

Алексей Сафонов — 3:1. «Спартак» находится в не самой лучшей форме, ноль побед в 2024 году. А «Динамо» после поражения от «Ростова» должно реабилитироваться и выиграть.

Александр Добровинский — 1:1. Нас ждет увлекательное московское дерби. Мне кажется, что оно закончится вничью.

Алексей Сафонов — 1:1. Считаю, что будет много борьбы, эта игра завершится с ничейным счетом.

Александр Добровинский — 0:0. Команды нечасто забивают в этом сезоне, поэтому ожидаю безголевую ничью.