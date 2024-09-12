ЦСКА заявил Помазуна для выступлений в РПЛ

ЦСКА внес голкипера Илью Помазуна в заявку на сезон РПЛ.

Информация об этом опубликована на официальном сайте РПЛ.

В последних сезонах 28-летний голкипер на правах аренды выступал за «Урал». За все время Помазун провел 117 матчей за екатеринбуржцев, пропустил 155 мячей и 30 раз отыграл на ноль.

После семи туров ЦСКА с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.