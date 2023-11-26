Соболев показал, что футбол на снегу может быть тонким. Зрителям дали понять: мяч им видеть необязательно

Обозреватель «СЭ» — о победе «Спартака» в Калининграде.

Теперь Абаскаль увидел, что такое футбол в России

«Теперь я увидел, что такое футбол в России», — емко сформулировал Гильермо Абаскаль. В данном случае — пришел, увидел, победил!

Скажите честно, уважаемый читатель, смотревший телетрансляцию: вы сразу поняли, что после удара Даниила Хлусевича сквозь вратаря мяч влетел в ворота «Балтики»? Я — нет. Осознал, что красно-белые открыли счет, только по крику комментатора.

Мяча в Калининграде — совершенно не оранжевого и не красного, а белого с небольшими оранжевыми вкраплениями — видно не было. Как и самого «Спартака» в белой форме (а то прогноз погоды не был известен, чтобы заранее согласовать и на всякий случай привезти красный или черный комплект?) на фоне заснеженного газона.

Ярче всего выделялась рыжая шевелюра Абаскаля. Именно такого цвета должен быть в таких случаях мяч.

Сложнее всего идентифицировались блондины — Руслан Литвинов и Антон Зиньковский. Только красная верхушка груди спартаковской формы, если лицом к камере поворачивались, а если спиной — номер, который тоже порой просматривался с трудом. В какой-то момент я, наконец, смог разглядеть Зиньковского — благодаря черным перчаткам.

Складывалось впечатление, что люди пасуют и бьют по воображаемому мячу, совершают воображаемые проходы, подают воображаемые угловые (только район у левого флажка в атаке «Балтики» до перерыва остался отчего-то зеленым). Фактически Дмитрий Шнякин — хорошо еще, что с места событий, а не под картинку — вел не теле-, а радиорепортаж: суть эпизодов становилась ясна для зрителей только при крупных планах на повторах. Чуть ли не первый случай, когда эпизод прояснился сразу, — сложнейший штрафной удар в первом тайме, закончившийся сейвом Александра Максименко. А ясен он был и из-за статики момента, и потому, что перед штрафной «Спартака» возникло много активности и там бутсами игроки снежок как-то постепенно вытоптали.

Параллельный импорт и цветные мячи — «две вещи несовместные». Как гений и злодейство

Нет, все понятно, Россия и зима — понятия тождественные, и с таким снегопадом ничего не сделаешь. Но к нему надо быть хоть как-то готовым — он же не среди ясного неба взялся, даже если за полчаса до начала газон оставался зеленым. А тут уже на восьмой минуте лопатами и еще какими-то маломощными приборами линии штрафных и вратарских расчищали. На стадионе под названием «Ростех-Арена». Вот уж тех так тех, с ума сойти. Даже мяча полностью оранжевого или красного там не обнаружилось.

Тут, впрочем, «Балтика» была ни при чем.

В пресс-службе РПЛ отсутствие полностью цветных ярких мячей объяснили так: «Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке». Прекрасное, кстати, словосочетание — «текущий мяч». То есть мяч, который течёт. Или протекает. Скоро и такие будут. По параллельному импорту-то.

Забавно, что сказано это было в комментарии телекомпании-вещателю; то есть людям, которые организуют трансляции, заявили: нет-нет, не бойтесь, ребята там все видят. А то, что не видят телезрители — да и черт бы с ними! Пусть глаза ломают и теоретически догадываются, что происходит на поле. Выиграло же в 1945 году московское «Динамо» у «Арсенала» на «Хайбери» в такой туман, что футболисты ничего разобрать не могли — так пусть теперь зрители себя на их месте почувствуют!

Мой отец рассказал, что в его родной Одессе когда-то после одной театральной постановки под названием «Комический футбол» подобный бред на поле так и называли. Тогда еще не знали, что такое параллельный импорт. А теперь мы в курсе, что это явление и цветные мячи — «две вещи несовместные». Как, по классику, гений и злодейство.

В общем, это был сюр. О футболе, его структуре при таких обстоятельствах всерьез говорить не стоило. Хотя, если оценивать первый тайм, то прекрасный, тонкий (на таком-то поле!) голевой пас Александра Соболева и по паре сейвов Максименко и Максима Бориско отметить следовало. «Балтика» точно выглядела не хуже. Но «Спартак» после к перерыву вел 1:0, бился, откровенных глупостей не совершал, и ничего большего в такой ситуации его болельщикам, считаю, требовать было нельзя. В такие дни — не до эстетики.

Антон Зиньковский в матче против «Балтики». Фото ФК «Спартак»

Прыжок Гузины в сугроб. Бессмысленный и беспощадный

Самым красивым в матче в Калининграде стал прыжок-полет форварда калининградцев Гедеона Гузины в сугроб после забитого им головой на 83-й минуте гола. Прыжок-полет, который оказался, опять же по классику, бессмысленным и беспощадным (только по отношению к самому себе), поскольку мяч тут же отменили из-за офсайда. Чего ни сами игроки «Балтики», ни тем более дальняя часть трибун еще долго понять не могли, потому что ничего не видно. Как жаль, когда такие эмоции у человека уходят в пустоту! Еще одна щепотка абсурда в это экзотическое белое блюдо. Или красно-белое, учитывая результат.

Через пару минут после незасчитанного гола Гузины стало 2:0. Со вторым голевым пасом Соболева — теперь на Квинси Промеса и его 113-й мяч за «Спартак». На этот раз уже, правда, не Бориско, замененному из-за травмы, а экс-спартаковцу Сослану Джанаеву. И второй гол был виден неплохо — штрафная «Балтики» после чистки в перерыве осталась не совсем белой.

2:0 могло стать и раньше, когда Кирилл Маляров в отчаянном подкате выбил почти с линии ворот мяч, который, казалось, уже замкнул на дальней штанге Хесус Медина. Как только он увидел, что гола нет, то всплеснул руками от изумления — по мнению южноамериканца, такого уже никак произойти не могло. Но чему быть, того не миновать, и как бы ни билась крепкая рабочая команда Сергея Игнашевича, второй «Факел», только теперь не на затопленном, а на заснеженном поле, она «Спартаку» устроить не смогла.

Квинси Промес. Фото ФК «Спартак»

Абаскаль угадал со всеми решениями. Снегом навеяло!

«Рад помочь команде одержать победу в снежки, потому что футболом это назвать очень тяжело», — иронично сказал Соболев. Тем не менее обе его передачи — это футбол и есть. Футбол в нефутбольных условиях. Что-то мне подсказывает, что их похолодавшие отношения с Абаскалем теперь пойдут на лад. Когда матчи выигрываются и результативные действия происходят — все со всеми хотят дружить.

Вот такой парадокс Соболева — два голевых паса низом в такую погоду. Вовремя Абаскаль его реабилитировал после трех матчей вне основы. Возможно, это произошло из-за недоступности на эту игру Михаила Игнатова — тут в голову тренеру не залезешь, — но факт остается фактом: нападающему дали шанс, и он им, несомненно, воспользовался

А еще Гильермо предпочел Даниила Хлусевича его тезке Денисову, поставив также (немного парадоксально) сыгравшего в молдавской сборной два отборочных матча по 90 минут Олега Рябчука. Хлусевич забил, Рябчук, хоть и выглядел в целом не очень уверенно, отдал отличный предголевой пас Соболеву.

В общем, на сей раз мы увидели попадание Абаскаля в точку по всем кадровым изменениям. Наверное, тепло, с которым он родился и вырос, испанцу вредно. Холод и снег встряхнули его, заставили мозг заработать, подтолкнули к правильным решениям. Впрочем, поскольку это — «Спартак», давайте дождемся окончания двух оставшихся до зимнего перерыва матчей — в гостях с одним из аутсайдеров «Ахматом» и дома с конкурентом по группе лидеров «Крыльями Советов».

Когда-то мы видели снежное дерби красно-белых с ЦСКА на стадионе имени Стрельцова — в тот вечер поле очищали от осадков при помощи трактора. В Калининграде было снежное недерби. Или просто реальность нашего футбола. И когда Дмитрий Губерниев под впечатлением от нее говорит о необходимости возвращаться к системе «осень-весна», я (в принципе никогда не восхищавшийся идеей перехода на «осень-весну»), в конкретном случае возражаю.

Потому что сейчас мы видели (точнее, почти не видели) рядовой матч 16-го тура, а при старой системе это был бы 29-й или 30-й. Когда решалось бы все, и переносить матчи было бы некуда. Сейчас же середина чемпионата, и есть возможность подстраховаться. Кстати, объективности ради, прекрасно помню, что это было одним из аргументов сторонников перехода.