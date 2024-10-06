Карпин подтвердил, что автобус «Ростова» попал в ДТП: «Но все нормально»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в комментарии для «СЭ» подтвердил, что автобус с футболистами команды попал в ДТП после матча со «Спартаком». Ранее об этом сообщило издание «РБ Спорт».

— Правда, что в клубный автобус попал в ДТП?

— Да, но все нормально, — сказал Карпин «СЭ».

«Ростов» после 11-го тура занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.