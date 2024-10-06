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Сегодня, 01:03

Карпин подтвердил, что автобус «Ростова» попал в ДТП: «Но все нормально»

Константин Белов
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в комментарии для «СЭ» подтвердил, что автобус с футболистами команды попал в ДТП после матча со «Спартаком». Ранее об этом сообщило издание «РБ Спорт».

— Правда, что в клубный автобус попал в ДТП?

— Да, но все нормально, — сказал Карпин «СЭ».

«Ростов» после 11-го тура занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

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Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
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 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
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6
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