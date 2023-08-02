Захарян едет во Францию, Дембеле переходит в «ПСЖ» за 50 миллионов, новый защитник «Спартака»

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Вендел пока остается в «Зените»

Как сообщает журналист Фабио Алейшо, полузащитник «Зенита» Вендел пока остается в Санкт-Петербурге. 25-летний бразилец с июня пытается покинуть сине-бело-голубых: он долгое время отказывался возвращаться из отпуска и настаивает на трансфере. В клубе согласны его продать, и до недавних пор вели переговоры с «Фламенго».

Однако, по данным Алейшо, «Зенит» не договорился с «Фламенго» о цене. Бразильцы предлагали 15 миллионов евро и 20% в случае перепродажи, питерцы хотели 18 миллионов. На данный момент переговоры остановлены.

Еще одним претендентом на Вендела называли «Наполи», который якобы готов заплатить за игрока 25 миллионов евро. Однако генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев эту информацию не подтвердил.

— Вендел тренируется. Хотим ли его продать? У нас товар, у вас купец. Если будет предложение, которое устроит, тогда сможем отправить его. У него были личные обстоятельства, связанные со смертью двух близких людей. Он понес наказание за то, что долго отсутствовал. Он тренируется с главной командой, но главный тренер будет решать, нужен он или нет.

— Получали ли предложение от «Наполи» по Венделу?

— Пока нет, — сказал Медведев.

Дембеле переходит в «ПСЖ»

Парижане все же активировали клаусулу в 50 миллионов евро и теперь могут выкупить Усмана Дембеле у «Барселоны». 26-летний вингер согласен на переход, чем, по данным Diario Sport, очень разочаровал тренера каталонцев Хави. Прибытие игрока в Париж для прохождения медосмотра ожидается 4 августа.

По данным французской прессы, Дембеле будет зарабатывать в «ПСЖ» до 20 миллионов евро за сезон и подпишет контракт на 5 лет.

Дембеле в «Барсе» заменят Феликс или Сане?

Учитывая, что Усман был важным звеном в команде Хави, а также неожиданность трансфера, в Каталонии активировали поиски замены французу. Варианта два — 23-летний Жоау Феликс из «Атлетико» (однако многие в «Барселоне» против) либо 27-летний нападающий «Баварии» Лерой Сане. Во втором случае футболист не очень хочет покидать Мюнхен и пока отказывается от переговоров.

«Спартак» близок к переходу Рябчука

Красно-белые продолжают работу над усилением, и теперь их внимание привлек 25-летний защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук. Ранее уже поступала информация о том, что по политическим мотивам трансфер осуществить будет очень сложно, однако теперь Gazzetta.gr сообщает, что есть позитивные сигналы. Так, по данным греческого издания, защитнику предложили контракт по схеме 2+1 и зарплату в 2 миллиона евро. Нынешний клуб молдаванина может претендовать на 7 миллионов евро вместе с бонусами.

Рамос в Турции

Европейская карьера 37-летнего Серхио Рамоса близится к финалу. После двух лет в «ПСЖ» и 16 лет в «Реале» испанец отправляется в Турцию. Как сообщает Haber Global, защитник договорился о контракте с «Галатасараем» — Рамос присоединится к клубу в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает ветерана в 4,5 миллиона евро.

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