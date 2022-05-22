Защитник «Рубина» Георгий Зотов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команды в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ от «Уфы» (2:1).

—Ужасные ощущения. Ничего не могу сказать, кроме извинений. Мы обосрались. Вопросы к судейству? Я не считаю, что это беспредел. Судили по-всякому весь сезон. Сегодня так судили, в прошлых играх так. Зачем апеллировать судейством, мы проиграли 1:2. Какая разница на судейство?

—В чем причина того, что команда посыпалась? Уход легионеров повлиял?

—Это все банальные отмазки. Даже если я скажу, что у нас были травмы в команде и играли с травмами, это все отмазки. Все в профессиональной команде играют, в РПЛ. Должны выходить и выигрывать.

—Говорил ли Слуцкий о своем будущем?

—Ничего не говорил, ничего не известно.

«Рубин» закончил сезон на 15-м месте с 29 очками и вылетел в ФНЛ напрямую. На 90+13-й минуте Виталий Лисакович не забил пенальти и не смог спасти свою команду от поражения.