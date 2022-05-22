В РПЛ ответили на вопрос о возможном расширении из-за вылета «Рубина»

Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан ответил на вопрос «СЭ» о возможном расширении лиги из-за вылета казанского «Рубина» по итогам сезона.

«Все вопросы уже были заданы. Возможное расширение из-за вылета «Рубина»? Этот вопрос решается, но я не понимаю, на какой стадии. Как-то должен решиться», — сказал Чебан «СЭ».

Вчера, 21 мая «Рубин» проиграл «Уфе» (1:2) в матче последнего, 30-го тура Тинькофф РПЛ. Из-за этого поражения казанцы заняли 15-е место и завершили сезон в зоне вылета в Олимп-ФНЛ.

24 мая состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), который рассмотрит вопрос о возможном расширении лиги со следующего сезона.