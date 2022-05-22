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В РПЛ ответили на вопрос о возможном расширении из-за вылета «Рубина»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
21 мая. Казань. «Рубин» — «Уфа».
Фото ФК «Рубин»

Исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан ответил на вопрос «СЭ» о возможном расширении лиги из-за вылета казанского «Рубина» по итогам сезона.

«Все вопросы уже были заданы. Возможное расширение из-за вылета «Рубина»? Этот вопрос решается, но я не понимаю, на какой стадии. Как-то должен решиться», — сказал Чебан «СЭ».

Вчера, 21 мая «Рубин» проиграл «Уфе» (1:2) в матче последнего, 30-го тура Тинькофф РПЛ. Из-за этого поражения казанцы заняли 15-е место и завершили сезон в зоне вылета в Олимп-ФНЛ.

24 мая состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), который рассмотрит вопрос о возможном расширении лиги со следующего сезона.

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20%

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2.17
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Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
13
6
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
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