Зорин поделился эмоциями после первого гола за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями после первого гола за основную команду.

22 января красно-белые в товарищеском матче обыграли АГМК из Узбекистана со счетом 3:1.

«Приятно забивать. Это мой первый гол на взрослом уровне и первый гол «Спартака» в этом году. Очень приятно, что получилось забить, но ничего такого не случилось, работаем дальше. Сегодня уже тренируемся, так что все по плану», — сказал Зорин «СЭ».

Также футболист «Спартака» ответил на вопрос о том, каково тренироваться с основной командой.

«Есть ли разница по сравнению с тренировками с основой? Конечно. Скорости намного выше, интенсивность, нагрузки больше. Но мы уже достаточно большое время тренируемся с основой, так что можно сказать, что привыкли» — добавил Зорин.