Круговой: «Еще пару лет назад Дзюбу ждали чуть ли не все клубы РПЛ»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о ситуации своего бывшего одноклубника Артема Дзюбы.

«Я не совсем понимаю его ситуацию. Он перешел в Турцию, и это была хорошая возможность показать себя. Не знаю, что не получилось. Сейчас он ищет новый вызов. Но не понимаю, почему не может найти. Еще пару лет назад Дзюбу ждали чуть ли не все клубы РПЛ, а сейчас что-то случилось», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.