Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:40

Круговой: «Еще пару лет назад Дзюбу ждали чуть ли не все клубы РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о ситуации своего бывшего одноклубника Артема Дзюбы.

«Я не совсем понимаю его ситуацию. Он перешел в Турцию, и это была хорошая возможность показать себя. Не знаю, что не получилось. Сейчас он ищет новый вызов. Но не понимаю, почему не может найти. Еще пару лет назад Дзюбу ждали чуть ли не все клубы РПЛ, а сейчас что-то случилось», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/krugovoi-eshyo-paru-let-nazad-dzyubu-zhdali-chut-li-ne-vse-kluby-rpl-a-seichas-chto-to-sluchilos-222304/
Артем Дзюба
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Адана Демирспор
ФК Зенит
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Валиеву лишили первого места. Кто новый самый богатый фигурист России?
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Бывшего футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Гаджиев: «Дзюбе по силам проявить себя в Китае»
Губерниев: «Дзюба — парень рукастый, ему надо взяться за старое»
Ананидзе — о продолжении карьеры Дзюбы: «Ростов» подошел бы лучше всего. Но там Карпин»
Нигматуллин: «Дзюба — проблемный футболист с точки зрения атмосферы в коллективе»
Петржела: «Пусть Дзюба попробует поиграть в маленькой стране вроде Кипра»
Петржела: «Все идет к тому, что Дзюба завершит карьеру»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев: «Дзюба — парень рукастый, ему надо взяться за старое»

Зорин поделился эмоциями после первого гола за «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости