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Зобнин: «Настанут ли времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»? Да, конечно»

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин считает, что рано или поздно гегемония «Зенита» в РПЛ прекратится.

«Романцев говорил, что в их время «Зенит» был «булочкой» для «Спартака»: настанут ли такие времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»? Да, конечно, такие времена будут. Времена же меняются — все мы не вечны. Сейчас «Зенит», потом другая команда. Времена меняются, и победители будут другие», — приводит «Чемпионат» слова Зобнина.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5098139-roman-zobnin-nastanut-vremena-kogda-zenit-snova-budet-kak-bulochka-dlya-spartaka.html
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Спартак

 9
И К Ж
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