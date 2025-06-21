Зобнин о Заболотном в «Спартаке»: «Время расставит все по местам»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о возможном переходе нападающего Антона Заболотного в московскую команду.

«Мы живем с Антоном практически в одном месте. Время покажет. Бывало, выстреливают футболисты еще хуже. А бывало, что приезжали звёзды и не выстреливали. Время расставит все по местам. Хороший парень и футболист. Выиграл много единоборств. Жду его. Если слухи ходят, интерес есть, значит, не просто так обратили внимание на Антона», — сказал Зобнин.

В сезоне-2024/25 Заболотный выступал за «Химки». Форвард забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за подмосковную команду во всех турнирах. Клуб объявил о приостановке деятельности после завершения сезона.

18 июня появилась информация о том, что «Спартак» согласовал условия контракта с 34-летним Заболотным.