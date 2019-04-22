Знакомая Мамаева, которая села в машину Соловчука, рассказала о конфликте компании игроков с водителем

Во время заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева зачитывают показания свидетельницы Александры Поздняковене. Знакомая полузащитника "Краснодара" провела ночь и утро 8 октября 2018 года в компании игроков и их друзей. Именно Поздняковене села в машину водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, с которым позже у игроков и их компании возник конфликт.

Кокорин, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин, Мамаев и друг полузащитника "Краснодара", детский футбольный тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух инцидентов, в которых пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук (на парковке у ночного клуба) и чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин (в кафе). Обвинение предъявлено по двум статьям – побои и хулиганство.

В показаниях Поздняковене, которую не удалось вызвать на суд, о конфликте с Соловчуком говорится следующее:

"7 октября Кирилл Кокорин сообщил мне, что будет встречать Мамаева и А. Кокорина. Мы встретили их на вокзале, потом поехал в клуб Secret Room ("Секретная комната", английский. – Прим. "СЭ"). С Павлом и Александром был Куропаткин. Я выпила бокал вина. В клубе у нас не было никаких конфликтов".

"В клубе было много людей, и мы решили поехать в клуб "Эгоист". Мы поехали на автомобиле К. Кокорина. Чуть позже к нам присоединился Григорян и девушки. О девушках я говорить не могу, потому что не общаюсь с ними. Мамаев пил пиво, сколько – не могу сказать".

"Все ребята из нашей компании вели себя нормально, были в нормальном состоянии. Примерно в 7 утра мы вышли на улицу. Во время нахождения в клубе к нам подсаживались какие-то девушки, которых я не знаю".

"Мы стали обсуждать, куда поедем дальше. Я села в машину, увидела незнакомого мужчину. Я спросила у него, работает ли он водителем у Кокорина. В ответ он сказал: "Я таких петухов не вожу". Я начала спорить: почему он так сказал".

"Чуть позже дверь открылась, меня вывели из автомобиля и попросили пересесть".

"Мамаев спросил, почему я так возмущаюсь. Он пообещал мне, что мы поссоримся, если я ему не скажу. Я сказала".

"Как именно начался конфликт, я не видела. Что касается Соловчука, то он упал, ударился об асфальт".

"После конфликта я осталась в машине, сидела в интрнете. Из машины я выходить не стала, но видела, как началась потасовка". (Александр Рогулев, Илья Егоров)

Суд Кокорина и Мамаева. Live!