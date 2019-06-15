Златко Далич: "Почему бы не стать тренером какого-то российского клуба из Москвы или Санкт-Петербурга?"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич не исключил возможности поработать в российских клубах из Москвы или Санкт-Петербурга. 52-летний специалист работает с национальной командой своей страны с 2017 года, его контракт истекает летом 202-го.

На чемпионате мира-2018 сборная Хорватии под руководством Далича впервые в истории вышла в финал, где проиграла Франции (2:4).

– Возглавить российский клуб? Я связан со сборной Хорватии, поэтому об этом не думал, – приводит ТАСС слова Далича. – Но почему бы не стать тренером какого-то российского клуба, особенно в Москве или Санкт-Петербурге? Ваша лига становится все сильней и сильней.