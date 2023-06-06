Гогниев: «Появится предложение, я его рассмотрю. Много осталось недосказанности»

Бывший главный тренер «Алании» и «Химок» Спартак Гогниев рассказал о том, что ждет предложений по работе.

«Появится предложение, я его рассмотрю, и хотелось бы работать. Много осталось недосказанности, можно так сказать. Да, я нахожусь в ожидании предложений по работе. Каждый тренер хочет работать, чтобы воплотить свои идеи», — приводит слова Гогниева «Евро-Футбол.Ру».

Последним клубом 42-летнего россиянина были «Химки». Под его руководством команда выиграла один матч, три раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений.