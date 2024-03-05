Педро заявил, что обязательно начнет изучать русский язык

Бразильский нападающий «Зенита» Педро рассказал о том, что планирует изучать русский язык.

«Да, да, обязательно начну учить русский! Пока я сосредоточен на изучении английского, потому что начал учить его еще в Бразилии. И хочется до какого-то уровня его довести. Но обязательно в моих планах начать посвящать время и русскому языку тоже, чтобы хотя бы какие-то минимальные знания были для простого бытового общения и коммуникации на поле», — приводит слова Педро «РБ Спорт».

18-летний футболист перешел в «Зенит» из «Коринтианса» за 9 миллионов евро. О сделке договорились еще летом 2023 года, но к «Зениту» Педро присоединился только в январе 2024.