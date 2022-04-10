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Зиньковский — о матче с «Уралом»: «Радость была и от гола, и от победы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский стал автором победного мяча в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

— «Крылья» сегодня победили, ты забил классный гол. Какие эмоции?

— Самое главное, что победили. Радость была и от гола, и от победы. Мы набрали очень важные очки, они нам были очень нужны. Получилось, что играли на встречных курсах. Нам так удобнее играть. Хорошо, что победили.

— С чем была связана эта серия их двух поражений от «Уфы» и «Ростова»?

— Не знаю. Мы всей командой много об этом думали, каждый сам про себя тоже думал. Я для себя ответа не смог найти. Просто не шла игра, не получалось. Не получалось вернуться в матчах. Не шло и не шло, ничего не поделаешь. Но до этого были матчи с сильными соперниками, которые мы провели хорошо. Может, Игорь Витальевич знает, я — нет.

— Сегодня у «Крыльев» было много моментов, могли победить с более крупным счетом. Что скажешь по этому поводу?

— Да, можно и нужно было еще хотя бы один забивать. Тогда бы никто не нервничал, не переживал. Было много подходов, с которых нужно было забить, реализовать их. Надо будет над этим поработать. Было много моментов, надо было сделать все четче. Не получилось, но главное, что мы выиграли.

— Можно ли сказать, что ты сейчас находишься в лучшей форме за всю свою карьеру? Или еще рано?

— Наверное, еще рано. Тем более, после двух прошлых матчей, я бы точно так не сказал. До них, возможно. Я был в хорошем эмоциональном состоянии, в физическом тоже. Был в игровом тонусе. Сейчас тоже все складывается неплохо. Все было бы хорошо, но два поражение подвели. Но нужно возвращать следующими матчами за те два.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:1
Крылья Советов
Голы
Зиньковский, 53 (0:1)
Урал
Помазун Гогличидзе Мамин Герасимов Егорычев (Юшин, 85) Аугустыняк (Подберезкин, 86) Гаджимурадов (Железнов, 77) Колесниченко (Мишкич, 59) Шатов (Евсеев, 85) Магомадов Бикфалви
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Бейл Гапонов Ежов (Липовой, 86) Глушенков (Якуба, 73) Зиньковский (Пиняев, 73) Сарвели (Витюгов, 81) Коваленко (Цыпченко, 73)
Предупреждения
Герасимов 3’, Магомадов 28’, Шатов 39’, Аугустыняк 57’, Мишкич 65’  -  Бейл 24’, Сарвели 76’
Удаления
Герасимов 84’ (вторая ж.к)
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Фролов (Москва) Усачев (Ростов-на-Дону) Турбин (Дмитров)

Источник: http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19514

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Арсенал Т 0
Перерыв

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
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Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

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Ахмат 0
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Матч завершен

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1.70

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16%

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Обе забьют - да

14%

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Антон Зиньковский
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
0
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