Зиньковский — о матче с «Уралом»: «Радость была и от гола, и от победы»
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский стал автором победного мяча в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).
— «Крылья» сегодня победили, ты забил классный гол. Какие эмоции?
— Самое главное, что победили. Радость была и от гола, и от победы. Мы набрали очень важные очки, они нам были очень нужны. Получилось, что играли на встречных курсах. Нам так удобнее играть. Хорошо, что победили.
— С чем была связана эта серия их двух поражений от «Уфы» и «Ростова»?
— Не знаю. Мы всей командой много об этом думали, каждый сам про себя тоже думал. Я для себя ответа не смог найти. Просто не шла игра, не получалось. Не получалось вернуться в матчах. Не шло и не шло, ничего не поделаешь. Но до этого были матчи с сильными соперниками, которые мы провели хорошо. Может, Игорь Витальевич знает, я — нет.
— Сегодня у «Крыльев» было много моментов, могли победить с более крупным счетом. Что скажешь по этому поводу?
— Да, можно и нужно было еще хотя бы один забивать. Тогда бы никто не нервничал, не переживал. Было много подходов, с которых нужно было забить, реализовать их. Надо будет над этим поработать. Было много моментов, надо было сделать все четче. Не получилось, но главное, что мы выиграли.
— Можно ли сказать, что ты сейчас находишься в лучшей форме за всю свою карьеру? Или еще рано?
— Наверное, еще рано. Тем более, после двух прошлых матчей, я бы точно так не сказал. До них, возможно. Я был в хорошем эмоциональном состоянии, в физическом тоже. Был в игровом тонусе. Сейчас тоже все складывается неплохо. Все было бы хорошо, но два поражение подвели. Но нужно возвращать следующими матчами за те два.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|0 : 1
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|1 : 2
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0