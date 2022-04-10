Зиньковский — о матче с «Уралом»: «Радость была и от гола, и от победы»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский стал автором победного мяча в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

— «Крылья» сегодня победили, ты забил классный гол. Какие эмоции?

— Самое главное, что победили. Радость была и от гола, и от победы. Мы набрали очень важные очки, они нам были очень нужны. Получилось, что играли на встречных курсах. Нам так удобнее играть. Хорошо, что победили.

— С чем была связана эта серия их двух поражений от «Уфы» и «Ростова»?

— Не знаю. Мы всей командой много об этом думали, каждый сам про себя тоже думал. Я для себя ответа не смог найти. Просто не шла игра, не получалось. Не получалось вернуться в матчах. Не шло и не шло, ничего не поделаешь. Но до этого были матчи с сильными соперниками, которые мы провели хорошо. Может, Игорь Витальевич знает, я — нет.

— Сегодня у «Крыльев» было много моментов, могли победить с более крупным счетом. Что скажешь по этому поводу?

— Да, можно и нужно было еще хотя бы один забивать. Тогда бы никто не нервничал, не переживал. Было много подходов, с которых нужно было забить, реализовать их. Надо будет над этим поработать. Было много моментов, надо было сделать все четче. Не получилось, но главное, что мы выиграли.

— Можно ли сказать, что ты сейчас находишься в лучшей форме за всю свою карьеру? Или еще рано?

— Наверное, еще рано. Тем более, после двух прошлых матчей, я бы точно так не сказал. До них, возможно. Я был в хорошем эмоциональном состоянии, в физическом тоже. Был в игровом тонусе. Сейчас тоже все складывается неплохо. Все было бы хорошо, но два поражение подвели. Но нужно возвращать следующими матчами за те два.