Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в матче 24 тура Тинькофф РПЛ.

«К сожалению, конец матча получился валидольным. Такие концовки часто в чемпионатах, когда вроде как ничего не складывалось для такой интриги, но тут такой пенальти поставили. Пришлось понервничать немного. Что касается этого пенальти, думаю, все больше смотрели на руку — там был рикошет. Мне кажется, такой пенальти странно ставить. Удара по ноге соперника не было, игровой момент. Да, там было касание, но там и мяч уже практически в другой стороне был. Сложно мне комментировать. Не знаю, чем они аргументируют. Мне кажется, нет смысла давать такие моменты, тем более они не апеллировали по поводу этого эпизода. Будем ли подавать в ЭСК? Не знаю, пообщаемся и подумаем», — сказал Рубашко «СЭ».

После 24 матчей «Сочи» занимает 4-ю строчку в таблице Тинькофф РПЛ с (42 очка). «Уфа» идет на 15-й позиции (21).