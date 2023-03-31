Журова считает, что стоит выделить определенные зоны для распития пива на стадионах

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова отреагировала на возможность возвращения продажи пива на футбольных стадионах.

«Обычные люди, которые не считаются футбольными болельщиками, против продажи пива на стадионах. Потому что семьи не хотят, чтобы их дети видели пьяных людей. Одна из проблем в этом. Болельщики — категорически «за». К тому же это бизнес, доход стадиону.

Как предположение, например, не на всех трибунах продавать, а установить определенные зоны. Возможно, как вариант подойдет. Может быть, по Fan ID легче будет сделать зонирование. Например, хочешь пить пиво — заходи в определенную зону.

Если алкоголь, то должны быть определенные ограничения в количестве. Слышала о возможностях возвращения пива. Не участвую в этих процессах, но, наверное, разработка должна быть примерно такой», — цитирует Журову Sport24.

30 марта Александр Дюков на исполкоме РФС заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.