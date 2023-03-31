Канчельскис: «Запретить продажу пива на стадионах могли только идиоты»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поддержал идею возвращения пива на стадионы в РПЛ.

«Запретить продажу пива на стадионах могли только идиоты. Вредители, которые делают все, чтобы на наш футбол ходило как можно меньше людей. Нет ничего дурного в том, чтобы выпить немного алкоголя в хорошей компании, болея за любимую команду. Постоянно палки в колеса вставляют людям.

Конечно, надо отменять запрет и возвращать пиво на стадионы. Во всем цивилизованном мире пьют на спортивных мероприятиях и ничего страшного не происходит. А что у нас может случиться такого?», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

30 марта Александр Дюков на исполкоме РФС заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.