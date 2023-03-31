Кавазашвили поддержал идею матча между сборной России и сборной легионеров РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на идею проведения матча между национальной командой России и сборной легионеров РПЛ.

«С удовольствием посмотрю такой матч, если он будет иметь какой-то принципиальный характер. Нужна мотивация для футболистов, которые выйдут на поле. Нужен ажиотаж, шоу и призы. Пусть будет огромный приз — один миллион евро. Пусть это достанется победителю. Тогда этот матч будет иметь смысл. Хочется, чтобы каждый показывал свой максимум в этой игре», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).