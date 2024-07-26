Журналист назвал Карпина главным тренером «Крыльев» перед игрой с «Ростовом»

Журналист назвал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина тренером «Крыльев» перед матчем команд во втором туре РПЛ.

Представитель СМИ оговорился во время интервью перед матчем.

— Валерий Георгиевич Карпин — главный тренер «Крыльев Советов»...

— «Ростова»

— Да, главный тренер команды «Ростов».

«Не дождетесь!» — подписала видео пресс-служба ростовчан.

Матч между «Крыльями» и «Ростовом» пройдет в Самаре 26 июля. Начало — в 18.00 по московскому времени.