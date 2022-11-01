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Сегодня, 14:21

Журналист Corriere dellо Sport рассказал, при каком условии Ваноли может возобновить работу в «Спартаке»

Алина Савинова
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Журналист Corriere dellо Sport Массимилиано Мартини ответил на вопрос, сможет ли бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли вернуться в московский клуб.

«Ваноли в настоящее время без контракта. Для меня странно, почему после титула в «Спартаке» он не нашел для себя клуб. Прошлым летом Ваноли был близок, чтобы возглавить «Палермо» из Серии Б, но сделка так и не состоялась.
Ваноли заявил, что хочет вернуться в Россию? Да, читал это интервью в переводе. Однако в передаче его слов есть одна неточность. Паоло заявил, что приветствовал бы возвращение в Россию и в «Спартак», но только в том случае, если стабилизируется международная обстановка», — цитирует Мартини Sport24.

Ранее Ваноли рассказал «СЭ», что не исключает своего возвращения в «Спартак». 50-летний специалист возглавлял московский клуб с 2021 по 2022 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-01-zhurnalist-corriere-della-sport-rasskazal-pri-kakikh-usloviyakh-vanoli-mozhet-vernutsya-v-spartak

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Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Спартак

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