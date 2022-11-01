Петржела о Кассьерре: «Если он вернется в «Сочи», это будет совершенно нормально»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении нападающего Матео Кассьерры в «Сочи».

«Матео не играет в основном составе «Зенита». Это будет совершенно нормально, если он вернется в «Сочи», — сказал Петржела «СЭ».

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле нынешнего года. 25-летний колумбиец забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 16 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Кассьерра пропустил 4 последних матча «Зенита» из-за проблем со здоровьем.