Петржела — о борьбе за чемпионство: «У «Спартака» нет никаких шансов!»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» оценил результаты команды в первой половине сезона-2022/23 в РПЛ.

«Лидерство «Зенита»? Я говорил, что еще в самом начале было все предрешено. Нет шансов ни у какой команды. «Зенит» спокойно доиграет на первом месте. Есть ли шанс у «Спартака» побороться за чемпионство? Думаю, у команды нет никаких шансов!» — сказал Петржела «СЭ».

После 15 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 39 очками. «Спартак», идущий на второй строчке, отстает на 7 очков.