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Сегодня, 22:09

Испанский журналист Эспина: «Абаскаль справится с работой в ла лиге»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина прокомментировал новость о том, что Гильермо Абаскаль может возглавить «Кадис».

«Лично я ничего не слышал об интересе «Кадиса» к Абаскалю. Не знаю, насколько эта информация правдива. Посмотрим. Справится ли Абаскаль с работой в ла лиге? Думаю, да, он достаточно квалифицирован и обучен для этого», — приводит слова Эспина «РБ Спорт».

Контракт 34-летнего испанского специалиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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