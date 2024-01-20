Испанский журналист Эспина: «Абаскаль справится с работой в ла лиге»
Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина прокомментировал новость о том, что Гильермо Абаскаль может возглавить «Кадис».
«Лично я ничего не слышал об интересе «Кадиса» к Абаскалю. Не знаю, насколько эта информация правдива. Посмотрим. Справится ли Абаскаль с работой в ла лиге? Думаю, да, он достаточно квалифицирован и обучен для этого», — приводит слова Эспина «РБ Спорт».
Контракт 34-летнего испанского специалиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.
Источник: РБ Спорт
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|
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|4
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|
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|4
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|
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|3
|6
|9
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|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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