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Евгений Бушманов: «Все ждали прогресса «Спартака» при Абаскале, а его не произошло»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил работу Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«Доработает ли Абаскаль до конца сезона или нет — это зависит от результатов. Прошлый сезон «Спартака» был более ярким. В новом розыгрыше чемпионата все ждали какого-то прогресса от команды, а его не произошло. В первой части сезона у «Спартака» были большие перепады в игре», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Как сообщают испанские СМИ, Абаскаль может возглавить «Кадис» из чемпионата Испании. Команда после 21 тура занимает 18 место в ла лиге.

34-летний специалист занимает пост главного тренера «Спартака» с лета 2022 года. При нем красно-белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне-2022/23.

Источник: РБ Спорт
Евгений Бушманов
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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