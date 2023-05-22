Жуков: «Такое поведение Соболева вообще не в традициях «Спартака»

Бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал поведение форварда красно-белых Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1).

«Настоящие спортсмены себя так не ведут, это неспортивный поступок. Не первый раз уже он подводит команду, такое поведение вообще не в традициях «Спартака». Федор Черенков или Сергей Родионов никогда бы не позволили себе такого поступка. К сожалению, Соболев себя так повел. Он заслуживает дисквалификацию и клуб должен его наказать», — цитирует Жукова Metaratings.ru.

На 69-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил Соболева из-за неприличного жеста, показанного защитнику ЦСКА Виллиану Роше.

После этого матча армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка.