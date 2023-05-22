Абаскаль после дерби «Спартак» — ЦСКА сказал на русском: «Москва сегодня — красно-белая»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на русском языке завершил пресс-конференцию после победы над ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

«Moscow сегодня is красно-белый», — сказал Абаскаль в конце пресс-конференции.

После победы над ЦСКА «Спартак» с 53 очками поднялся на третье место в РПЛ. В завершающих турах команда сыграет с «Пари НН» (28 мая) и «Крыльями Советов» (3 июня).