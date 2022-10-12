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12 октября, 13:38

Корнаухов считает, что Чалов сможет стать лучшим бомбардиром, если поработает над реализацией

Алина Савинова
Читать «СЭ» в

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов рассказал о своих ожиданиях от матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак».

«Кто сейчас в лучшей форме — Соболев или Чалов? Все зависит от игры команды. ЦСКА и «Спартак» в очень хорошей форме и состоянии. Александр и Федор показывают качественную игру. Чалову надо поработать над реализацией. Если он это сделает, то сможет стать лучшим бомбардиром», — приводит «РБ Спорт» слова Корнаухова.

Также он отметил, что рассчитывает на победу ЦСКА в этой встрече.

«Очень надеюсь, что армейцы выиграют», — добавил бывший игрок.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 16 октября. Начало — в 20.00 по московскому времени.

После 12 туров красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ (25 очков). Армейцы, набрав на одно очко меньше, расположились на 4-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kornauhov-chalovu-nado-porabotat-nad-realizatsiej-togda-on-mozhet-stat-luchshim-bombardirom/
Олег Корнаухов
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
12
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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