Корнаухов считает, что Чалов сможет стать лучшим бомбардиром, если поработает над реализацией

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов рассказал о своих ожиданиях от матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак».

«Кто сейчас в лучшей форме — Соболев или Чалов? Все зависит от игры команды. ЦСКА и «Спартак» в очень хорошей форме и состоянии. Александр и Федор показывают качественную игру. Чалову надо поработать над реализацией. Если он это сделает, то сможет стать лучшим бомбардиром», — приводит «РБ Спорт» слова Корнаухова.

Также он отметил, что рассчитывает на победу ЦСКА в этой встрече.

«Очень надеюсь, что армейцы выиграют», — добавил бывший игрок.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 16 октября. Начало — в 20.00 по московскому времени.

После 12 туров красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ (25 очков). Армейцы, набрав на одно очко меньше, расположились на 4-й строчке.