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Сегодня, 17:00

Жуков назвал маловероятной борьбу «Спартака» за первое место в РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, какое место красно-белые могут занять по итогам сезона РПЛ-2024/25.

«Цели? «Спартак» вряд ли навяжет борьбу за первое место. А вот попадание в тройку призеров будет достойным результатом. Хотя надежды мало, особенно учитывая нынешнюю игру команды», — сказал Жуков «СЭ».

В первом туре «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2). В следующем матче красно-белые в гостях сыграют с «Химками». Встреча пройдет 28 июля.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
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