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Жоау Мариу: «В России хватает матчей против низкосортных соперников»

00:23
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», поделился мнением об уровне конкуренции в чемпионате России. После 22 туров «железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

— В России есть 4-5 команд очень высокого уровня, но хватает и матчей против низкосортных соперников, — приводит слова Мариу Sempre Inter со ссылкой на Eleven Sports. — Мне там весело, но не скрываю, что хотел бы попробовать свои силы в другой лиге, вроде испанской и французской.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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