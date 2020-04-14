Жоау Мариу: «В России хватает матчей против низкосортных соперников»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», поделился мнением об уровне конкуренции в чемпионате России. После 22 туров «железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

— В России есть 4-5 команд очень высокого уровня, но хватает и матчей против низкосортных соперников, — приводит слова Мариу Sempre Inter со ссылкой на Eleven Sports. — Мне там весело, но не скрываю, что хотел бы попробовать свои силы в другой лиге, вроде испанской и французской.