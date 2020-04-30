Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился мнением о своей аренде в московском клубе.

Арендное соглашение с «Интером» рассчитано до 30 июня, однако в случае возобновления РПЛ сезон может продлиться после этой даты.

— Для меня вся эта ситуация — настоящая путаница, — приводит слова Мариу AP. — Я не знаю, что произойдет, если чемпионат возобновят и он продлится до августа.

Не знаю, обязаны ли игроки или клубы продолжать или нет. Я и сам пытаюсь понять. Конечно, я общаюсь с клубом. Но, думаю, это та ситуация, когда даже клубы не знают, что произойдет.