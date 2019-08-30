Жоау Мариу: «Баринов, близнецы, Смолов, Эдер помогают мне во время тренировки»

Новичок «Локомотива» Жоау Мариу рассказал, как партнеры помогают ему освоиться в команде. Хавбек был арендован у «Интера» до конца сезона с приоритетным правом последующего выкупа.

— Было здорово встретиться с одноклубниками и потренироваться, — цитирует Мариу официальный сайт «Локомотива». — Удивлен, насколько интенсивной получилась тренировка. Я уже знаю большинство игроков, потому что посмотрел два матча. Хорош Баринов, близнецы, Смолов, Эдер — все они помогают мне во время тренировки. Я счастлив, как все складывается.

Много ребят говорят на английском, на каждой тренировке присутствует переводчик, так что язык не станет проблемой. Тренер уже спросил, на какой позиции я хотел бы играть, что жду от сезона и что ждать от меня. Важно, что ему не все равно. Менять клуб всегда сложно, но все ребята были добры ко мне. Хочу поблагодарить всех за этот день.