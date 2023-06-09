Жоаозиньо объяснил уход из «Сочи»: «Разговоров о продлении контракта не было»

Полузащитник Жоаозиньо в комментарии «СЭ» высказался об уходе из «Сочи».

«Все нормально, это решение клуба. Разговоров о продлении контракта не было. Мое будущее? Конечно, я еще хочу играть в футбол», — сказал Жоаозиньо «СЭ».