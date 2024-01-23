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Сегодня, 15:14

Жоаозиньо назвал Россию своим домом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Сочи» и «Краснодара» Жоаозиньо признался, что считает Россию своим домом.

«Где мне комфортнее жить: в России или Бразилии? По уровню комфорта все одинаково. В России мне было удобно жить в каждом городе. Краснодар, Сочи, Москва и любой другой российский город комфортабельные для меня и каждого. Какой-то разницы с Бразилией нет, для меня Россия такой же дом. Просто на первой родине тропическая погода и море круглый год. А так, одинаково люблю и Россию, и Бразилию», — приводит слова Жоаозиньо Sport24.

35-летний футболист выступает за «Новоризонтино» с лета прошлого года. Он провел 5 матчей за бразильский клуб. Ранее Жоаозиньо играл в РПЛ за «Сочи», «Динамо» и «Краснодар». В 2016 году он получил российское гражданство.

Источник: https://sport24.ru/football/news-614437-zhoaozino-ya-odinakovo-lyublyu-i-rossiyu-i-braziliyu-rossiya-moy-dom
Жоаозиньо
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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