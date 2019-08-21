Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что был инициатором кадровых изменений в клубе. Он объяснил, что те игроки не способны показывать быстрый, современный футбол.

— Правда, что на одной из первых встреч с вами Кононов, когда его еще официально не назначили, сказал что всех легионеров следует поменять?

— Нет, неправда. Любой тренер вам подтвердит, что «Спартак» для всех остальных команд — раздражитель номер один, как бы другие ни пыжились. Кононов, приходя к нам, считал, что тот набор игроков, который был тогда, позволит добиться хорошего результата. Я, правда, его предупреждал, что коллектив в том виде уже заканчивает свой жизненный цикл — надо создавать новый. Тренер это понял после зимнего перерыва.

— Значит по большому счету вы были инициатором кадровых изменений?

— Жизнь заставила. Стало понятно, что те игроки не способны показывать быстрый, современный футбол. Они заточены под другую игру, все, что могли, они выплеснули в чемпионский сезон и в следующем сезоне, когда мы должны были становиться вторыми...

Для меня сейчас, как говорят в армии, дембельский аккорд. Хочу создать команду, которая до 2023 года возьмет несколько титулов. И после этого с высоко поднятой головой могу уходить. Вот эту идею и стараюсь реализовать.

— А о чем вы думали после старта «Спартака» в сезоне? Была тяжелая, даже скандальная победа над «Сочи», поражение от «Тамбова», отсутствие на тот момент даже проблесков игры... Вы сохраняли спокойствие?

— Просто прекрасно понимал, что часть футболистов, которые у нас есть, должны уйти. Но я же не могу купить Тиля, не продав Фернанду. Мы тогда не впишемся в финансовый фэйр плей. И без того на сегодня потратили рекордные для себя суммы. Никогда раньше — за все 17 лет, что я здесь, — не вкладывали столько в новичков, сколько в эту трансферную кампанию. При этом ранее также не продавали больше, чем на 30 миллионов евро.

Так что осознавал, что будет тяжело. Кроме того, оказывалось безумное информационное давление... Потому что тому же «Зениту» никто не припоминает «Оренбург». А вот нашу игру с «Сочи» все еще долго будут пережевывать... Ошибки в нашей штрафной показываются по 10 раз, а фолы в штрафной соперника — ни разу.

Вот возьмем дерби. Тил бежит с мячом, футболист ЦСКА дергает его за майку, голландец падает и касается мяча руками. И что показывает Карасев? Игра рукой со стороны Гуса... Хотя там мог получиться выход один на один. Однако по телевизору этот момент повторили лишь раз, да еще с неудачного ракурса. Очень странно...

Мы спрашивали телеканал, почему у них такая позиция? Видимо, есть некое указание. (Максим Максимов)

Полностью интервью Леонида Федуна — здесь