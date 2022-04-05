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Сегодня, 09:43

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом завершит сезон в «Сеуле»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хван Ин Бом.
Фото ФК «Сеул»

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом подписал краткосрочный контракт с «Сеулом», сообщает официальный сайт южнокорейского клуба.

Ранее, 3 апреля стало известно, что игрок приостановил действие своего контракта с «Рубином». В начале марта ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить свои трудовые договоры с российскими клубами до конца сезона-2021/22.

Соглашение «Сеула» с 26-летним полузащитником действует до июня 2022 года. При этом корейский клуб договорился, что футболист останется в команде до конца 2022 года в случае, если срок действия разрешения ФИФА о приостановке контрактов с российскими клубами будет продлен.

Ин Бом перешел в «Рубин» в августе 2020 года. В сезоне-2021/22 кореец забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи в 18 матчах за казанцев.

Источник: https://www.fcseoul.com/media/newsView?seq=3999&resultPart=News
Хван Ин Бом
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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