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Жирков — лучший игрок «Зенита» в сентябре

17:40
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Защитник «Зенита» Юрий Жирков признан лучшим игроком команды в сентябре, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. В первом месяце осени 36-летний футболист провел 4 матча, забил победный гол «Спартаку» на выезде и отдал результативную передачу в домашнем матче с «Арсеналом».

В текущем сезоне Жирков провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал 3 результативные передачи.

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