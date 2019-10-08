Защитник «Зенита» Юрий Жирков признан лучшим игроком команды в сентябре, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. В первом месяце осени 36-летний футболист провел 4 матча, забил победный гол «Спартаку» на выезде и отдал результативную передачу в домашнем матче с «Арсеналом».

В текущем сезоне Жирков провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал 3 результативные передачи.

Юрий Жирков — Лучший игрок сентября" ?



В первом месяце осени защитник провел четыре матча, забил победный гол «Спартаку» на выезде и отдал результативную передачу в матче с «Арсеналом».



«Зенит-ТВ» показывает лучшие моменты с участием Юрия Жиркова! pic.twitter.com/0hoSE0kYZT — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 8, 2019

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