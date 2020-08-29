Жиго — самый результативный защитник трех последних сезонов
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго забил победный гол в ворота «Арсенала» в матче шестого тура чемпионата России, который завершился со счетом 2:1. С момента приезда в премьер-лигу летом 2018 года француз отличился уже шестым мячом и сравнялся в списке защитников-снайперов на этом отрезке с Егором Сорокиным. Правда, лучшим бомбардир «Рубина"-2018/19 провел на 10 матчей больше. Пять голов с начала сезона-2018/19 записал на свой счет Бранислав Иванович, который уже покинул «Зенит». (Кирилл Бурдаков)
Лучшие защитники-бомбардиры чемпионата России с сезона-2018/19
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Самюэль Жиго
|
Спартак
|
41
|
6
|
Егор Сорокин
|
Рубин, Краснодар
|
51
|
6
|
Бранислав Иванович
|
Зенит
|
53
|
5
|
Тарас Бурлак
|
Крылья Советов, Арсенал
|
35
|
4
|
Адессойе Ойеволе
|
Оренбург, Тамбов
|
53
|
4
|
Хердур Магнуссон
|
ЦСКА
|
54
|
4
|
Сергей Петров
|
Краснодар
|
54
|
4
|
Мариу Фернандес
|
ЦСКА
|
62
|
4