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Жиго — самый результативный защитник трех последних сезонов

21:14

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго забил победный гол в ворота «Арсенала» в матче шестого тура чемпионата России, который завершился со счетом 2:1. С момента приезда в премьер-лигу летом 2018 года француз отличился уже шестым мячом и сравнялся в списке защитников-снайперов на этом отрезке с Егором Сорокиным. Правда, лучшим бомбардир «Рубина"-2018/19 провел на 10 матчей больше. Пять голов с начала сезона-2018/19 записал на свой счет Бранислав Иванович, который уже покинул «Зенит». (Кирилл Бурдаков)

Лучшие защитники-бомбардиры чемпионата России с сезона-2018/19

Игрок

Клуб

Матчи

Голы

Самюэль Жиго

Спартак

41

6

Егор Сорокин

Рубин, Краснодар

51

6

Бранислав Иванович

Зенит

53

5

Тарас Бурлак

Крылья Советов, Арсенал

35

4

Адессойе Ойеволе

Оренбург, Тамбов

53

4

Хердур Магнуссон

ЦСКА

54

4

Сергей Петров

Краснодар

54

4

Мариу Фернандес

ЦСКА

62

4

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