Защитник «Спартака» Самюэль Жиго забил победный гол в ворота «Арсенала» в матче шестого тура чемпионата России, который завершился со счетом 2:1. С момента приезда в премьер-лигу летом 2018 года француз отличился уже шестым мячом и сравнялся в списке защитников-снайперов на этом отрезке с Егором Сорокиным. Правда, лучшим бомбардир «Рубина"-2018/19 провел на 10 матчей больше. Пять голов с начала сезона-2018/19 записал на свой счет Бранислав Иванович, который уже покинул «Зенит». (Кирилл Бурдаков)

Лучшие защитники-бомбардиры чемпионата России с сезона-2018/19