«Спартак» интересуется защитником сборной Колумбии Даниэлем Муньосом

Защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает ESPN Futbol Colombia.

По данным источника, в 25-летнем футболисте заинтересован московский «Спартак».

В составе «Генка» футболист выступает с лета 2020 года. В клубе он провел 49 матчей (2 гола и 7 голевых передач). Его контракт истекает в июне 2024 года.