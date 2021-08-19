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«Спартак» интересуется защитником сборной Колумбии Даниэлем Муньосом

11:35
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Защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает ESPN Futbol Colombia.

По данным источника, в 25-летнем футболисте заинтересован московский «Спартак».

В составе «Генка» футболист выступает с лета 2020 года. В клубе он провел 49 матчей (2 гола и 7 голевых передач). Его контракт истекает в июне 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com.co/futbol/liga/_/nombre/col.1

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Виктория Кравченко все материалы автора

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