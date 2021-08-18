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«Ростов» отказался продавать Норманна в «Норвич» и «Ньюкасл»

18 августа 2021, 23:54
Матиас Норманн. Фото ФК «Ростов».
Матиас Норманн. Фото ФК «Ростов».
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Два клуба английской премьер-лиги хотели приобрести полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. В числе претендентов на 25-летнего норвежца называются «Ньюкасл» и «Норвича», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако российский клуб отверг оба предложения английских команд.

Норманн выступает за «Ростов» с 2019 года, когда перешел в российский клуб из английского «Брайтона». Его контракт с ростовчанами рассчитан до 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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