«Ростов» отказался продавать Норманна в «Норвич» и «Ньюкасл»
18 августа 2021, 23:54
Два клуба английской премьер-лиги хотели приобрести полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. В числе претендентов на 25-летнего норвежца называются «Ньюкасл» и «Норвича», сообщает журналист Фабрицио Романо.
Однако российский клуб отверг оба предложения английских команд.
Норманн выступает за «Ростов» с 2019 года, когда перешел в российский клуб из английского «Брайтона». Его контракт с ростовчанами рассчитан до 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.
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